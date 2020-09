Κοινωνία

Σπίτι πήρε φωτιά από κεραυνό!

Ο κεραυνός έπεσε πάνω στον ηλιακό στη στέγη του σπιτιού.

Κεραυνός έπεσε σε σπίτι στην Παλαιοπαναγία Ναύπακτου και προκάλεσε πυρκαγιά.

Ο κεραυνός έπεσε σύμφωνα με πληροφορίες σε ηλιακό στην στέγη του σπιτιού.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς.

