Πολιτισμός

Πέθανε ο Γιούρι Ορλόφ

Έφυγε από την ζωή ο ιδρυτής του Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι της Μόσχας, Γιούρι Ορλόφ.

Πέθανε στις ΗΠΑ σε ηλικία 96 ετών ο φυσικός, υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αντιφρονών Γιούρι Ορλόφ. Τον θάνατό του κοινοποίησε ο γνωστός Ρώσος ακτιβιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Σεργκέι Καβαλιόφ, ενώ σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι της Μόσχας, του οποίου υπήρξε ιδρυτής.

Ο Ορλόφ γεννήθηκε το 1924 και συμμετείχε στο Μεγάλο πατριωτικό Πόλεμο (B΄ Παγκόσμιος Πόλεμος). Ως στρατιώτης έφθασε μέχρι την Πράγα και για την συμμετοχή του στον πόλεμο είχε παρασημοφορηθεί. Το 1951 αποφοίτησε ως Φυσικός από το Πανεπιστήμιο της Μόσχας και εν συνεχεία εργάσθηκε σε ένα από τα μυστικά εργαστήρια «Πυρηνικού σχεδιασμού της ΕΣΣΔ». Το 1956 ο Ορλόφ απολύθηκε και του απαγορεύθηκε η οποιαδήποτε πρόσβαση σε μυστικά αρχεία στην εργασία του ενώ παράλληλα διαγράφηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα για τις σοσιαλδημοκρατικές του ιδέες. Το 1972 έγινε επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου μαγνητισμού, ιονόσφαιρας και μετάδοσης ραδιοκυμάτων της Ακαδημίας Επιστημών της ΕΣΣΔ και το 1973 απολύθηκε επειδή υποστήριξε τον Αντρέι Σάχαροφ.

Ο Ορλόφ υπήρξε μέλος της σοβιετικής ομάδας της Διεθνούς Αμνηστίας (Amnesty International). Το 1976 ίδρυσε και υπήρξε ο πρώτος πρόεδρος του Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι, της Μόσχας. Για την δραστηριότητά του παρακολουθείτο συστηματικά από την KGB. Το 1977 ο Ορλόφ καταδικάστηκε σε κάθειρξη επτά ετών και σε 5 χρόνια εξορία με βάση το άρθρο περί αντισοβιετικής προπαγάνδας. Μετά την σύλληψή του μερικοί Δυτικοί επιστήμονες σε ένδειξη διαμαρτυρίας αρνήθηκαν να συνεργαστούν με Σοβιετικούς συναδέλφους τους. Το 1986 του αφαιρέθηκε η σοβιετική υπηκοότητα και τον απέλασαν από την Σοβιετική Ένωση ανταλλάσσοντάς τον με έναν Σοβιετικό κατάσκοπο που είχε συλληφθεί στις ΗΠΑ. Την ίδια χρονιά έγινε καθηγητής του πανεπιστημίου Κορνέλ ( Cornell University). Ο Ορλόφ ήταν συγγραφέας του αυτοβιογραφικού μυθιστορήματος «Επικίνδυνες σκέψεις».