Αθλητικά

Ατρόμητος Αθηνών: υπέγραψε ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος

Ο 33χρονος διεθνής μετά από τη θητεία του σε Ιταλία, αλλά και σε Ολυμπιακό, ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, θα ενισχύσει τους Περιστεριώτες.

Ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος πέρασε από ιατρικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα ήταν «καθαρά» και έβαλε αμέσως μετά την υπογραφή του σε μονοετές συμβόλαιο με τον Ατρόμητο. Ο 33χρονος διεθνής εξτρέμ, με θητεία σε Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Σαμπντόρια, Ελλάς Βερόνα, Μπολόνια, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, μετακομίζει στο Περιστέρι και από σήμερα (28/9) θα ενσωματωθεί στης προπονήσεις, υπό τις οδηγίες του Νταμίρ Κάναντι.

Ο έμπειρος εξτρέμ, Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, δήλωσε αμέσως μετά την υπογραφή του συμβολαίου του με τους Περιστεριώτες, «Είναι πολύ όμορφο συναίσθημα να συνεχίζεις την καριέρα σου σε ένα πολύ οργανωμένο σωματείο της Ελλάδας που διαθέτει εγκαταστάσεις ευρωπαϊκών προδιαγραφών και χαίρομαι πολύ που θα επανέλθω στις αγωνιστικές μου υποχρεώσεις στο επίπεδο που επιθυμώ. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον προπονητή κ. Κάναντι και τον τεχνικό διευθυντή κ. Αγγελόπουλο για τη σύναψη της συμφωνίας μας και την εμπιστοσύνη που δείχνουν στο πρόσωπό μου. Εύχομαι να έχουμε μια χρονιά με πολλές επιτυχίες και να είμαστε όλοι υγιείς».

Η σχετική ανακοίνωση του Ατρομήτου αναφέρει, «Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει την απόκτηση του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου με ελεύθερη μεταγραφή. Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδας μας για 1 έτος(2021) και θα φοράει τη φανέλα με το νούμερο 77.

Ο Χριστοδουλόπουλος γεννήθηκε στις 19.12.1986. Πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή που μπορεί να αγωνιστεί και στις τρεις θέσεις πίσω από τον επιθετικό αλλά και ως δεύτερος φορ, με πολύ μεγάλη εμπειρία και 35 συμμετοχές με την Εθνική μας ομάδα.

Ο Λάζαρος έχει αγωνιστεί σε ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Μπολόνια, Ελλάς Βερόνα, Σαμπντόρια, ΑΕΚ και Ολυμπιακό με 388 συνολικά συμμετοχές, 75 γκολ και 37 ασίστ σε Ελλάδα και Ιταλία. Μεταξύ των επιτυχιών του συναντάμε 3 πρωταθλήματα Ελλάδας(με Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και Ολυμπιακό), 2 κύπελλα Ελλάδας(με ΑΕΚ και Ολυμπιακό) ενώ ψηφίστηκε ως MVP και καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής τη σεζόν 2018.

Ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος βρέθηκε σήμερα στα γραφεία της ΠΑΕ και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 1 έτους.

Το πρωί προηγήθηκαν επιτυχημένες εργομετρικές εξετάσεις, αλλά και ιατρικές και ορθοπεδικές εξετάσεις από τον κ. Νίκο και Ανδρέα Πισκοπάκη».