Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: έως 500000 καρχαρίες μπορεί να θανατωθούν για το εμβόλιο

Πώς συνδέονται οι μεγάλοι θηρευτές των θαλασσών με το εμβόλιο κατά της COVID-19.

Μισό εκατομμύριο καρχαρίες μπορεί να θανατωθούν προκειμένου να παρασκευαστεί το εμβόλιο για τον κορονοϊό, αναφέρουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Ο λόγος; Το σκουαλένιο, ένα φυσικό έλαιο που παράγει το ήπαρ τους, και αποτελεί ένα από τα συστατικά που χρησιμοποιούν φαρμακευτικές εταιρείες για το εμβόλιο κατά της COVID-19.

Σύμφωνα με την οργάνωση “Shark Allies”, που εδρεύει στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, ένα έπρεπε να εμβολιαστεί όλος ο κόσμος με μία δόση, τότε θα έπρεπε να θανατωθούν 250.000 καρχαρίες, προκειμένου να ληφθεί η απαραίτητη ποσότητα. Εάν χρειαστούν δύο δόσεις του εμβολίου, τότε ο αριθμός των καρχαριών που θα πρέπει να θυσιαστούν είναι διπλάσιος.

«Υπάρχουν τόσα πολλά που δεν γνωρίζουμε για την πανδημία […] που αν συνεχίσουμε να εκμεταλλευόμαστε καρχαρίες, τότε ο αριθμός εκείνων που θα θανατωθούν θα αυξάνεται, χρόνο με τον χρόνο», επισημαίνει η επικεφαλής της οργάνωσης, Στέφανι Μπιντλ.

Η “Shark Allies” έχει ξεκινήσει διαδικτυακή εκστρατεία, ζητώντας να γίνει χρήση συνθετικού παραγώγου της ουσίας και όχι του φυσικού ελαίου από τους καρχαρίες.