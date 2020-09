Οικονομία

Θεοχάρης: κοινά ευρωπαϊκά μέτρα για την επόμενη τουριστική σεζόν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Τουρισμού πρότεινε μια σειρά μέτρων στην άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Τουρισμού της Ε.Ε.

Τις θέσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης για τις επιπτώσεις της πανδημίας στον τουρισμό αλλά και τα απαραίτητα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μέλλον του κλάδου ανέπτυξε ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης, στην άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Τουρισμού της Ε.Ε.

Ο Υπουργός Τουρισμού τόνισε στους ομολόγους του ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δράσει τώρα ώστε να ληφθούν άμεσες αποφάσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα τεθεί σε κίνδυνο και η επόμενη τουριστική περίοδος. Απαιτείται ταχεία και μακροπρόθεσμη υποστήριξη του τουριστικού τομέα προκειμένου να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητά του. Γι' αυτό είναι ζήτημα άμεσης προτεραιότητας η υιοθέτηση κοινών Ευρωπαϊκών μέτρων, τα οποία θα προσφέρουν στους τουρίστες και στις επιχειρήσεις το θεμελιώδες πλαίσιο εμπιστοσύνης».

Ο κ. Θεοχάρης εισηγήθηκε την άμεση εφαρμογή βραχυπρόθεσμων μέτρων, όπως τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα δεδομένα που συλλέγονται, για τους υγειονομικούς δείκτες βάσει των οποίων θα τίθενται περιορισμοί (θετικότητα, κρούσματα, θνησιμότητα κ.ά.), για τους περιορισμούς αυτούς καθαυτούς (συστάσεις, απαγορεύσεις, καραντίνα), για την κατηγοριοποίηση των χωρών και των περιοχών, καθώς και για τους κανόνες ενημέρωσης μεταξύ των κρατών για την αποφυγή αιφνιδιασμών.

Παράλληλα, ο Υπουργός Τουρισμού επισήμανε την ανάγκη μεσοπρόθεσμων μέτρων προς υλοποίηση τη νέα χρονιά και συγκεκριμένα πρότεινε τη σύσταση Ομάδας Εργασίας με τη συνεργασία του Ιδιωτικού Τομέα και ιδιαίτερα με τις αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόμια, ώστε με την τήρηση των νέων, αξιόπιστων, φθηνών και γρήγορων τεστ να επιτευχθεί η αφαίρεση της ανάγκης για οριζόντιες απαγορεύσεις μετακινήσεων και για οριζόντια μέτρα καραντίνας, η εξέταση της οικονομικής και της υγειονομικής αποτελεσματικότητας των προτάσεων, η εξασφάλιση πως τα αποτελέσματα καταγράφονται σωστά, ενθαρρύνοντας την εμπιστοσύνη και η διατήρηση ενός λογικού κόστους που θα μπορεί και να περάσει στη βιομηχανία ή ακόμα και στον πελάτη.

Τέλος, ο κ. Θεοχάρης προσυπέγραψε «Κοινή Δήλωση» μαζί με τους Υπουργούς Τουρισμού της Κροατίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Μάλτας, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Ρουμανίας, της Σλοβενίας και της Αυστρίας.