Ευχάριστα νέα για το αγοράκι που έσπρωξε 17χρονος από τον 10ο όροφο

Το σοκαριστικό περιστατικό συνέβη πριν από ένα χρόνο στην πινακοθήκη Tate στο Λονδίνο. Η ανακοίνωση των γονιών του.

Το αγοράκι από τη Γαλλία, το οποίο έριξε ένας 17χρονος κάτω, από τη στέγη της Πινακοθήκης Tate στο Λονδίνο, πριν από έναν και πλέον χρόνο, μπορεί πλέον να στέκεται όρθιο χωρίς βοήθεια, αν και ακόμη δεν έχει ανακτήσει πλήρως την ισορροπία του, έγινε γνωστό από τους γονείς του σε μια ανακοίνωση.

Το αγόρι, το οποίο είχε ταξιδέψει στη Βρετανία με την οικογένειά του, το έσπρωξε από το επίπεδο του 10ου ορόφου ο έφηβος Τζόντι Μπρέιβερι την 4η Αυγούστου πέρυσι, με αποτέλεσμα να πέσει από ύψος 30 μέτρων και να καταλήξει σε μια άλλη στέγη.

Αυτόπτες μάρτυρες είχαν περιγράψει τότε την αγωνία της μητέρας του, που ούρλιαζε: «Πού είναι ο γιος μου; Πού είναι ο γιος μου;».

Το παιδί, ηλικίας 6 ετών την εποχή εκείνη, αντιμετώπισε μήνες φόβου και θεραπειών αποκατάστασης.

«Μπορεί επιτέλους να στέκεται στα πόδια του χωρίς καμία βοήθεια ή στήριξη», λένε οι γονείς του.

«Ακόμη, όμως, για λίγα λεπτά, διότι δεν έχει ανακτήσει πλήρως την ισορροπία του στο περπάτημα, είμαστε, ωστόσο, τόσο χαρούμενοι που τον βλέπουμε έτσι!».

«Σε σχέση με το φαγητό, τώρα τρώει σχεδόν μονάχος του (αφού πριν του τα κόβαμε όλα και τα προετοιμάζαμε για εκείνον) και, με το κατάλληλο ποτήρι, έχει αρχίσει να πίνει σιγά σιγά υγρά! Είναι πολύ σημαντική πρόοδος».

Ο Μπρέιβερι, που ήταν 17 ετών όταν διέπραξε την επίθεση, καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 15 ετών τον Ιούνιο, αφού δήλωσε ένοχος για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Είπε στην αστυνομία ότι σχεδίαζε να προκαλέσει κακό σε κάποιον στο μουσείο για να βγει στην τηλεόραση. Είχε ψάξει στο διαδίκτυο πώς θα μπορούσε να σκοτώσει κάποιον άνθρωπο μία ημέρα πριν.