Οικονομία

Πομπέο: η Τουρκία να ακολουθήσει τη στάση της Ελλάδας για την επίλυση των θαλάσσιων διαφορών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Αμερικάνος ΥΠΕΞ, τόνισε ότι υπάρχει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον από αμερικανικές επιχειρήσεις για τη βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη ειδικότερα.

Την προσδοκία του ότι η Θεσσαλονίκη, η Βόρεια Ελλάδα γενικότερα θα «δουν» περισσότερες αμερικανικές επενδύσεις, εξέφρασε σε σημερινή αποκλειστική συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο, υπογραμμίζοντας τη γεωστρατηγική σημασία τους στην ευρύτερη περιοχή.

«Οι άνθρωποι της περιοχής μπορούν σίγουρα να περιμένουν πως εάν κάνουν τα σωστά πράγματα, αν είναι φιλόξενοι, θα δουν περισσότερες αμερικανικές επενδύσεις εδώ, γεγονός που θα είναι εξαίσιο για κάθε μία από τις χώρες μας», τόνισε και υπογράμμισε τον ρόλο των λιμανιών της Βόρειας Ελλάδας, στα σχέδια ενεργειακής διαφοροποίησης της Ευρώπης που, όπως είπε, αποτέλεσε πολιτική του προέδρου Τραμπ.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Πομπέο αναφέρθηκε και στον ρόλο της Ελλάδας στα Δυτικά Βαλκάνια και τη χαρακτήρισε «κεντρικό παίκτη», ενώ κληθείς να σχολιάσει τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο απάντησε πως οι θαλάσσιες διαφορές θα πρέπει να επιλύονται μέσω διαλόγου, διεθνών συστημάτων, συμφωνιών, και συνομιλιών.

«Έχουμε δει τους Έλληνες να κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, προσπαθώντας να το επιτύχουν, ελπίζουμε ότι η τουρκική κυβέρνηση θα το δει με τον ίδιο τρόπο», δήλωσε.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάικ Πομπέο

-Ερ.: Κύριε υπουργέ, καλώς ήρθατε στην Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη. Είναι η πρώτη φορά που Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη. Η επιλογή σας αυτή καταδεικνύει ένα αυξανόμενο γεωπολιτικό ενδιαφέρον για τη βόρεια Ελλάδα κι αν ναι για ποιους λόγους;

-Απ.: Έχουμε έναν σπουδαίο εταίρο εδώ στην Ελλάδα και θεώρησα πολύ σημαντικό να έρθω σ' αυτό το μέρος της Ελλάδας, σ' αυτό το συγκεκριμένο ταξίδι, λόγω των σπουδαίων πραγμάτων που γίνονται εδώ, σ' αυτό το μέρος της χώρας. Το προξενείο μας εδώ δουλεύει σε πλήρεις ρυθμούς. Έχουμε κάνει μια πραγματικά αξιοσημείωτη δουλειά με τη Βόρεια Μακεδονία που οδήγησε σε πραγματικές ευκαιρίες, έτσι είμαστε ενθουσιασμένοι για τα πράγματα που συμβαίνουν εδώ. Υπάρχουν καλά νέα στο ενεργειακό μέτωπο, καλά νέα για τα λιμάνια, κάθε είδους πράγματα που μπορούν να κάνουν καλύτερη τη ζωή για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης και της περιοχής. Και να ενισχύσουν επίσης τη συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας.

Ερ.: Εταιρείες- κολοσσοί όπως οι Pfizer και η Cisco επενδύσουν στη Θεσσαλονίκη. Να περιμένουμε και άλλες αμερικανικές επενδύσεις στην πόλη; Βλέπετε τη Θεσσαλονίκη ως αναδυόμενο κόμβο τεχνολογίας και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να γίνει αυτό;

Απ.: Περιμένω ότι θα είναι. Οι αμερικανικές επιχειρήσεις λαμβάνουν αποφάσεις μόνες τους. Δεν λειτουργούμε όπως άλλες χώρες. Δεν πρόκειται για χρηματοδοτούμενες από το κράτος επιχειρήσεις που έρχονται λεηλατούν και καταστρέφουν την οικονομία σας. Πρόκειται για αμερικανικές εταιρείες που έρχονται και προσλαμβάνουν Έλληνες πολίτες, τους εκπαιδεύουν και οικοδομούν, κατ' αυτόν τον τρόπο, καλούς και αξιόπιστους εταίρους και κοινωνίες επίσης. Έχω κάθε προσδοκία ότι θα δείτε περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες τεχνολογικές επενδύσεις. Αυτό που έχουν κάνει η Cisco και η Pfizer είναι πραγματικά καλά παραδείγματα για το πώς οι αμερικανικές εταιρείες μπορούν να έρθουν εδώ και να συνεργαστούν με μικρές ελληνικές επιχειρήσεις. Αυτά είναι πραγματικά καλά πράγματα για την περιοχή. Περιμένω ότι θα δούμε περισσότερα. Δεν θέλω να προτρέξω σε κάποιες τελικές αποφάσεις. Αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι αυτής της περιοχής μπορούν σίγουρα να περιμένουν πως εάν κάνουν τα σωστά πράγματα, αν είναι φιλόξενοι, θα δουν περισσότερες αμερικανικές επενδύσεις εδώ, γεγονός που θα είναι εξαίσιο για κάθε μία από τις χώρες μας.

Ερ.: Πόσο σημαντική είναι η περιοχή της βόρειας Ελλάδας και ειδικά τα λιμάνια της για την ενεργειακή διαφοροποίηση της Ευρώπης; Το αυξανόμενο αμερικανικό ενδιαφέρον για την Αλεξανδρούπολη περιορίζεται στην ενέργεια ή είναι ευρύτερες γεωστρατηγικής σημασίας;

Απ.: Σίγουρα δεν είναι μόνο η ενέργεια. Υπάρχει πραγματική γεωστρατηγική σημασία σ' αυτό. Αλλά η άποψή σας για την ενέργεια νομίζω ότι είναι σωστή. Η πολιτική του προέδρου Τραμπ για όλη την Ευρώπη είναι να ενισχύσει την ικανότητά της, έχοντας ένα διαφοροποιημένο σύνολο ενεργειακών πηγών. Και να μην εξαρτάται από τη Ρωσία και την Gazprom. Αυτό δεν είναι καλό, δεν είναι ασφαλές. Δημιουργεί κίνδυνο και ειλικρινά κοστίζει στους ανθρώπους περισσότερα χρήματα για τη θέρμανση των σπιτιών τους και για τη χρήση άλλων μεθόδων ενέργειας. Αυτό που έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε, μπορείτε να το δείτε με την αντίθεσή μας στο Nord Stream 2, και το αντίστροφο εδώ είναι οι επενδύσεις και η υποστήριξή μας σε προσπάθειες, είτε πρόκειται για τον IGB είτε για τη χωρητικότητα σε LNG που έχει προχωρήσει σε ολόκληρη την περιοχή αλλά και τη διασύνδεση της περιοχής σε ό,τι αφορά αυτές τις διάφορες πηγές ενέργειας, όχι μόνο για το αέριο αλλά και για τα πετρελαϊκά προϊόντα και το πετρέλαιο. Ελπίζουμε ότι θα συνεχιστούν, περιμένουμε ότι θα συνεχιστούν (οι προσπάθειες). Είχα πολύ καλές συναντήσεις σήμερα το πρωί με ανώτερους αξιωματούχους από την Ελλάδα, από τη Βόρεια Μακεδονία, καθένας εκ των οποίων είπε ότι η αμερικανική συμμετοχή εδώ είναι πραγματικά μοναδική, πραγματικά εξαιρετική και νομίζω ότι θα σημαίνει πραγματικά καλά πράγματα: περισσότερη διαφοροποίηση στις πηγές ενέργειας, φθηνότερη ενέργεια και υλοποίηση αυτών μαζί με αξιόπιστους συνεργάτες, όπως εταιρείες από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ερ.: Πώς εκτιμάτε την κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια; Μπορεί η Ελλάδα να παίξει έναν ζωτικό ρόλο ως χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Απ.: Όχι μόνο θα μπορούσε, αλλά πρέπει. Πρέπει να είναι βασικός εταίρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για την Ευρώπη στα Δυτικά Βαλκάνια. Έχουμε κάνει πολλή δουλειά σε αυτήν την περιοχή. Έχω περάσει προσωπικά πολύ χρόνο εδώ. Ολόκληρη η ομάδα μου επίσης. Υπάρχουν ακόμη προφανώς περισσότερα να κάνουμε. Πιστεύουμε ότι τα καλά πράγματα είναι μπροστά μας. Βλέπουμε (την περιοχή) να απομακρύνεται από την αρνητική επιρροή, πράγματα που έχουν αποδειχθεί πραγματικά καταπιεστικά για τους ανθρώπους αυτών των περιοχών. Βλέπουμε λοιπόν μείωση των συγκρούσεων, περισσότερες ευκαιρίες και βλέπουμε την Ελλάδα ως κεντρικό παίκτη και διασφαλίζοντας ότι αυτή η πρόοδος που έχει σημειωθεί σήμερα συνεχίζεται.

Ερ.: Πώς αξιολογείτε την επανέναρξη των διερευνητικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας; Μπορούν να οδηγήσουν σε καλύτερες διμερείς σχέσεις μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας;

Απ. Το ελπίζω. Αληθινά. Το έχουμε δει σε όλη τη διαδρομή. Ο τρόπος επίλυσης της σύγκρουσης δεν είναι μέσω επίδειξης δύναμης, ή μέσω επίδειξης εξουσίας, αλλά μέσω διαλόγου, μέσω διεθνών συστημάτων, συμφωνιών, συνομιλιών, διαλόγου. Έτσι θα έπρεπε να επιλυθούν αυτές οι θαλάσσιες διαφορές. Έχουμε δει τους Έλληνες να κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, προσπαθώντας να το επιτύχουν. Ελπίζουμε ότι η τουρκική κυβέρνηση θα το δει με τον ίδιο τρόπο. Ελπίζουμε ότι οι διερευνητικές συνομιλίες όχι μόνο θα ξεκινήσουν σωστά, αλλά είναι σημαντικό να παρθούν αποφάσεις με τρόπο που να παράγουν αποτελέσματα που κάθε ένα από τα δύο έθνη βρίσκουν κάτι περισσότερο από αποδεκτά. Δεν μιλάμε απλώς, πρέπει να βρούμε καλές λύσεις, πρέπει να επιλύσουμε αυτές τις συγκρούσεις με τρόπο που να αντικατοπτρίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της Ελλάδας καθώς και των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.