Συνταγές

Φίλης στον ΑΝΤ1: Οι διαστάσεις της επίσκεψης Πομπέο στην Ελλάδα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο εκτελεστικός διευθυντής Ερευνητικών Προγραμμάτων του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων αναλύει τα μηνύματα του ταξιδιού Πομπέο.​​