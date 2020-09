Πολιτική

Πομπέο: Τέσσερις προτάσεις στρατηγικού ενδιαφέροντος στις αποσκευές του (βίντεο)

Πώς οι ΗΠΑ φιλοδοξούν να ενισχύσουν την παρουσία τους στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.​

Του Χρήστου Μαζανίτη

Με τέσσερις προτάσεις στρατηγικού ενδιαφέροντος στις αποσκευές του επισκέφτεται την Ελλάδα ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάικ Πομπέο, προκειμένου να ενισχυθεί η ελληνοαμερικανική συνεργασία στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας.

Το πρώτο είναι η ναυτική βάση της Σούδας αλλά και η αεροπορική βάση στην 115 Πτέρυγα Μάχης, εξ ου και η επίσκεψή του στην περιοχή. Το πρόγραμμα της ελληνικής πλευράς για την δημιουργία δεύτερου ναυστάθμου ώστε να δημιουργηθεί ο Στόλος Μεσογείου, φαίνεται ότι υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που επιθυμούν την ακόμη μεγαλύτερη εμπλοκή στην περιοχή.

Η βάση της Σούδας φαίνεται να συνδέεται άμεσα με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, που μετά την απόκτηση αυτών της Ελευσίνας μέσω της ΟΝΕΧ, η Αμερική επιθυμεί να ενταχθούν στο ίδιο αναπτυξιακό σχέδιο ώστε να μπορούν να συντηρούν σε αυτά το αεροπλανοφόρο του 6ου Στόλου.

Ισχυρό είναι το ενδιαφέρον περαιτέρω αξιοποίησης της αεροπορικής βάσης Λάρισας, απ' όπου ήδη επιχειρούν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Είναι πιθανό να γίνει μόνιμος σταθμός στάθμευσης ιπτάμενων τάνκερ τα οποία να χρησιμοποιούνται από κοινού με την Πολεμική μας Αεροπορία.

Στο κάδρο του στρατηγικού ενδιαφέροντος είναι τέλος και η Αλεξανδρούπολη, με το λιμάνι να αναβαθμίζεται θεαματικά ως σταθμός μεταφόρτωσης υγροποιημένου φυσικού αερίου και διοχέτευσής του στην αγορά των Βαλκανίων. Παράλληλα δημιουργούνται οι υποδομές διέλευσης αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων προς τα ανατολικά βαλκάνια, παρακάμπτοντας επί της ουσίας τα στενά του Βοσπόρου.