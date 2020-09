Κοινωνία

Κορονοϊός - Κοκκάλας στον ΑΝΤ1: Δεν θα αποβιβαστεί κανένας από το κρουαζιερόπλοιο (βίντεο)

Τι είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του Λιμενικού για τα μέτρα προστασίας και το πρωτόκολλο που θα ακολουθηθεί.​​