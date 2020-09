Υγεία - Περιβάλλον

Σύψας στον ΑΝΤ1: Η Αττική το “καυτό” σημείο της επιδημίας στην Ελλάδα (βίντεο)

Ο Καθηγητής Λοιμωξιολογίας μιλάει για την έξαρση των κρουσμάτων και την εφαρμογή των μέτρων προστασίας.​​