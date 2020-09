Οικονομία

Γεύμα Μ. Πομπέο - Θ. Κυριακού στην Θεσσαλονίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

O Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ συνδέεται με προσωπική φιλία με τον Πρόεδρο του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ.

Γεύμα στον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάικ Πομπέο, παρέθεσε ο Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρής Κυριακού.

Οι δύο άνδρες, που συνδέονται με προσωπική φιλία, το μεσημέρι της Δευτέρας γευμάτισαν, μαζί με τις συζύγους τους, στην Θεσσαλονίκη.

Ο Θοδωρής Κυριακού και ο όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά σε περισσότερες από είκοσι χώρες σε τρεις ηπείρους (Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, Αυστραλία), με ιδιαίτερη έμφαση σε πρωτοπόρες επιχειρήσεις media στις ΗΠΑ.

Ο Πρόεδρος του ANT1 GROUP είναι ο μοναδικός Έλληνας που είχε τετ-α-τετ με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας κατά την παραμονή του στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα για δύο ώρες.

Ο κ.Κυριακού είχε παραθέσει δείπνο και στον Υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ, Γουίλμπουρ Ρος, και τις δύο φορές που επισκέφθηκε την Ελλάδα.