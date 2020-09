Κοινωνία

Κρατούμενος απέδρασε μέσα από το περιπολικό!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αλλοδαπός κρατούμενος για υπόθεση ναρκωτικών, κατάφερε να αποδράσει την ώρα της μεταγωγής του.

Φωτογραφία αρχείου

Ένας Σομαλός κρατούμενος για υπόθεση ναρκωτικών δραπέτευσε από το περιπολικό που τον μετέφερε και αναζητείται.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 5 και μισή το απόγευμα, αστυνομικοί μετέφεραν τον νεαρό που ήταν κρατούμενος του τμήματος ασφαλείας Εξαρχείων στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης για να κρατηθεί.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στη συμβολή των οδών Πατησίων και Χέυδεν άνοιξε την πόρτα του περιπολικού και εξαφανίστηκε.

Αμέσως δόθηκε σήμα σε περιπολικά και μοτοσικλέτες της Άμεσης δράσης για τον εντοπισμό του νεαρού δραπέτη, χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής.