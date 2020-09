Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ακόμη ένα θύμα της πανδημίας στην Ελλάδα

Μεγαλώνει η μακάβρια λίστα των νεκρών από τον κορονοϊού στην χώρα μας.

Τελευταίο θύμα της πανδημίας ένας άνδρας 69 ετών, ο οποίος νοσηλευόταν σε ΜΕΘ στο ΑΧΕΠΑ. Ο άνδρας είχε διακομισθεί από το Ιπποκράτειο διασωληνωμένος στις 27 Αυγούστου.

Υπενθυμίζεται, ότι νωρίτερα, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 269 νέα κρούσματα κορονοϊού και τέσσερις θανάτους. Πλέον, οι νεκροί στη χώρα μας είναι 384.