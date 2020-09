Αθλητικά

Euroleague: χωρίς φιλάθλους ξεκινάνε Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διοργάνωση… δυο ταχυτήτων, καθώς οι 7 από τις 18 ομάδες θα υποδέχονται με φιλάθλους τις αντιπάλους τους.

Με περιορισμούς όσον αφορά την παρουσία φιλάθλων θα αρχίσει η σεζόν 2020-21 στη Euroleague, όπως ανακοίνωσε σήμερα (28/9) η διοργανώτρια Αρχή. Οι περιορισμοί, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, «διαφοροποιούνται ανάλογα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα κάθε χώρας ή κάθε τοπικής Αρχής, τα οποία οφείλουν να σέβονται όλες οι συμμετέχουσες ομάδες της Euroleague ώστε να εξασφαλίσουν τα ασφαλή περιβάλλοντα που απαιτούνται για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του κορονοϊού». Οι έντεκα από τις 18 ομάδες της Euroleague, ανάμεσα στις οποίες βρίσκονται τόσο ο Ολυμπιακός, όσο και ο Παναθηναϊκός, θα αρχίσουν τη σεζόν χωρίς την παρουσία φιλάθλων στις εντός έδρας αναμετρήσεις τους.

Συγκεκριμένα, οι έντεκα ομάδες που θα πάρουν θέση στο εναρκτήριο τζάμπολ χωρίς να τους επιτρέπεται η παρουσία φιλάθλων είναι οι εξής: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός (Ελλάδα), Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπασκόνια (Ισπανία), Άλμπα Βερολίνου, Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία), Αναντολού Εφές, Φενερμπαχτσέ (Τουρκία), Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) και Ερυθρός Αστέρας (Σερβία).

Αναφορικά στις υπόλοιπες επτά ομάδες, η παρουσία φιλάθλων στους εντός έδρας αγώνες τους επιτρέπεται, αλλά με περιορισμούς, οι οποίοι διαφέρουν. Συγκεκριμένα, ένας αριθμός φιλάθλων ανάμεσα σε 400 και 7.500 φιλάθλους θα μπορεί να παρακολουθεί τα παιχνίδια των Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία), ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Κίμκι, Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης (Ρωσία), Βιλερμπάν (Γαλλία), Βαλένθια (Ισπανία) και Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία).

Στο EuroCup, διοργάνωση στην οποία μετέχει ο Προμηθέας Πατρών, κεκλεισμένων των θυρών θα δίνουν τους εντός έδρας αγώνες τους οι 8 από τις 24 ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των συλλόγων από την Τουρκία και το Μαυροβούνιο. Δεδομένο είναι πως ό,τι ισχύει για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, θα ισχύει και για τον Προμηθέα. Οι Αχαιοί δεν θα μπορούν δηλαδή να αγωνίζονται μπροστά στο κοινό τους στα ευρωπαϊκά παιχνίδια έως ότου τουλάχιστον ανακοινώσει νέες αποφάσεις σχετικά με την παρουσία φιλάθλων. Οι υπόλοιπες δεκαέξι ομάδες, θα μπορούν να αγωνίζονται μπροστά σε φίλαθλο κοινό, με τον αριθμό των οπαδών που θα επιτρέπεται να ποικίλλει ανάμεσα σε 400 και 3.500 φιλάθλους, κάτι που θα εξαρτάται από τη χώρα και τη χωρητικότητα του γηπέδου.