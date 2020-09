Οικονομία

Ελβετία: κατώτατος μισθός 3800 ευρώ το μήνα, αλλά τα συνδικάτα διαμαρτύρονται

Η ωριαία αποζημίωση στην Ελβετία είναι υπερδιπλάσια από την αντίστοιχη στη Γερμανία και ο μέσος μισθός είναι στα 6.000 ευρώ.

Ο νέος ελάχιστος ωριαίος μισθός στη Γενεύη της Ελβετίας είναι πλέον περίπου 21 ευρώ. Εν τούτοις τα συνδικάτα είναι πεπεισμένα ότι δεν είναι δυνατή μια ζωή με αξιοπρέπεια στην πόλη επί της ομώνυμης της λίμνης με αυτά τα χρήματα. Στη Γερμανία ο ελάχιστος μισθός ανά ώρα είναι 9,35 ευρώ.

Οι Ελβετοί ενέκριναν κατά το δημοψήφισμα της Κυριακής τους νέους ωριαίους μισθούς. Έτσι, για εργασία πλήρους απασχόλησης με τις συνήθεις στην Γενεύη 42 ώρες εργασίας, ο μηνιαίος ακαθάριστος μισθός ανέρχεται πλέον σε κατ΄ ελάχιστον στα 3800 ευρώ.

Ωστόσο, το κόστος ζωής στην Ελβετία είναι επίσης πολύ υψηλότερο από ό,τι στην Γερμανία. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη Γενεύη, την ευρωπαϊκή έδρα των Ηνωμένων Εθνών με τους χιλιάδες καλά αμειβόμενους δημόσιους υπαλλήλους. Το γάλα, το ψωμί, τα αυγά, το τυρί, η σαλάτα και η μπύρα είναι προϊόντα των οποίων οι τιμές είναι υπερδιπλάσιες από τη Γερμανία. Εκτός αυτού, υπάρχει μεγάλη προσωπική συμμετοχή των ασφαλισμένων για τις επισκέψεις στους γιατρούς και για τα φάρμακα.

Το μέσο μηνιαίο εισόδημα στην Ελβετία είναι ίσο περίπου με 6.000 ευρώ. Οι μισοί μισθοί στην Ελβετία είναι πάνω και οι άλλοι μισοί κάτω από το ποσόν αυτό.