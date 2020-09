Αθλητικά

Λάρισα – Παναθηναϊκός: επιβεβαιώθηκε ο “άγραφος νόμος” του ποδοσφαίρου

Ψυχρολουσία στο τέλος για τους «πράσινους» που έχασαν ένα…. τσουβάλι ευκαιρίες.

Η ΑΕΛ είπε την τελευταία... λέξη στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο «Αλκαζάρ» (1-1), αποσπώντας έναν πολύτιμο βαθμό στο φινάλε με το γκολ του Δημήτρη Πινακά στο 87ο λεπτό.

Οι «πράσινοι», που έμειναν με έναν βαθμό στα πρώτα δύο παιχνίδια του στη Super League, δεν «καθάρισαν» τον αγώνα από το πρώτο ημίχρονο, όταν είχαν και τις ευκαιρίες και πολύ πιο καθαρό μυαλό, «στριμώχνοντας» την ΑΕΛ στο μισό γήπεδο. Κι από τη στιγμή που έπαιξαν με τη... φωτιά, στο τέλος «κάηκαν» από την υπέροχη κεφαλιά του 19χρονου μεσοεπιθετικού της ΑΕΛ.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε αρκετά καλά στο ματς, είχε συγκέντρωση και βρήκε το γκολ που έψαχνε με πλασέ του Μακέντα στο 26', έπειτα από ωραίο γύρισμα του Αϊτόρ. Στη συνέχεια όμως, δεν «κλείδωσε» τη νίκη του με ένα δεύτερο τέρμα, χάνοντας δύο σημαντικές ευκαιρίες με τους Βέλεθ και Μακέντα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Η ΑΕΛ βγήκε με περισσότερο «θάρρος» και θράσος στο γήπεδο στο δεύτερο ημίχρονο, πίεσε τον Παναθηναϊκό, που από ένα σημείο και μετά άρχισε να χάνει την κατοχή της μπάλας και μέτρα μέσα στο γήπεδο, ενώ στο τελευταίο τέταρτο «στρίμωξε» εκείνη με τη σειρά της τους «πράσινους».

Η άμυνα του Παναθηναϊκού ανταποκρίθηκε ως έναν βαθμό, όμως μία στιγμή... αδράνειας στο 87' και η υπέροχη σέντρα του Τόρζε προς τον Πινακά, χάρισαν στην ΑΕΛ το γκολ και τον βαθμό της ισοπαλίας.

Διαιτητής: Τάσος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: Ντουρμισάι, Τόρζε - Χουάνκαρ, Κουρμπέλης, Βέλεθ

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΛ (Μ. Γρηγορίου): Νάγκι, Μπέρτος (73' Γρηγορόπουλος), Μιχαήλ (77' λ.τρ. Μούζεκ), Ηλιάδης, Φιλίπ, Σετσέροβιτς (73' Αλί Γκαζάλ), Σπαρβ, Τρούγιτς (56' Πλατέλλας), Μιλοσάβλιεβιτς (72' Πινακάς), Τόρζε, Ντουρμισάι.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ντ. Πογιάτος): Διούδης, Σάντσες, Σένκεφελντ, Βέλεθ, Χουάνκαρ (74' Πούγγουρας), Κουρμπέλης, Αγιούμπ, Μπουζούκης (88' Σερπέζης), Αϊτόρ (88' Χατζηγιοβάνης), Καρλίτος (90'+2' Ιωαννίδης), Μακέντα (74' Σαβιέρ).