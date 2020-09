Κόσμος

Ο Μπόρις Τζόνσον χαιρετίζει την επανέναρξη συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Τουρκίας είχε ο Βρετανός Πρωθυπουργός.

Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, είπε απόψε στον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ότι ανησυχούσε για την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο, καλωσορίζοντας την είδηση ότι Αθήνα και Άγκυρα συμφώνησαν να επαναρχίσουν διερευνητικές συνομιλίες.

«Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ανησυχία του για την πρόσφατη ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Τόνισε την ανάγκη για ηρεμία και χαιρέτισε την είδηση ότι Τουρκία και Ελλάδα συμφώνησαν σε συνομιλίες», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Ντάουνινγκ Στριτ, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο ηγέτες.

Από την πλευρά του, ο Ερντογάν είπε, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, ότι η Τουρκία και η Βρετανία έχουν αμοιβαίο συμφέρον να επιδεικνύουν μια ισορροπημένη, αμερόληπτη στάση στο θέμα της Ανατολικής Μεσογείου, να στηρίζουν τον διάλογο και τη συνεργασία.

Αναφερόμενος στο θέμα των συγκρούσεων στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, ο Ερντογάν επανέλαβε ότι η Αρμενία θα πρέπει να αποσυρθεί από τα εδάφη που έχει καταλάβει σε αυτόν τον ορεινό θύλακα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του Τζόνσον, ο Βρετανός Πρωθυπουργός έκανε έκκληση για ταχεία αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή αυτή του Νοτίου Καυκάσου.

Ο Μπόρις Τζόνσον αναφέρθηκε επίσης στο θέμα της Λιβύης, τονίζοντας ότι είναι αναγκαίο να εξευρεθεί πολιτική λύση για τον τερματισμό της κρίσης σε αυτή τη χώρα.