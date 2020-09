Κοινωνία

Στον Πειραιά το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα κορονοϊού (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο λιμάνι του Πειραιά έδεσε τα ξημερώματα της Τρίτης το πλοίο του οποίου μέλη του πληρώματος διαγνώστηκαν με κορονοϊό.

Στο λιμάνι του Πειραιά — πιο συγκεκριμένα στον δεύτερο διεθνή επιβατικό σταθμό κρουαζιέρας Θεμιστοκλής του ΟΛΠ, στην πύλη Ε-12 (πρώην Κανέλλου) — κατέπλευσε στις 05:00 το κρουαζιερόπλοιο Mein Schiff 6, στο οποίο εντοπίστηκαν δώδεκα κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό μεταξύ των μελών του πληρώματος, κατόπιν δειγματοληπτικού ελέγχου.

Με βάση τις οδηγίες που έχουν δοθεί, από το κρουαζιερόπλοιο δεν πρόκειται να αποβιβαστεί κανένας επιβάτης, ούτε μέλος του πληρώματος, ενώ στις 07:30 στο πλοίο θα επιβιβαστεί κλιμάκιο του ΕΟΔΥ.

Το κρουαζιερόπλοιο μεταφέρει 922 επιβάτες και 666 μέλη πληρώματος. Πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Ηράκλειο-Πειραιάς-Κέρκυρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας TUI Cruises, στην οποία ανήκει το κρουαζιερόπλοιο, κανένα από τα 12 μέλη του πληρώματος του Mein Schiff 6 τα οποία βρέθηκαν θετικά στον SARS-CoV-2 δεν παρουσιάζει συμπτώματα, ενώ στους επαναληπτικούς ελέγχους, τα πρώτα έξι εμφανίστηκαν αρνητικά. Για τα υπόλοιπα έξι τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένονται αργότερα το πρωί.

Η TUI Cruises διαβεβαίωσε ότι τα δώδεκα μέλη του πληρώματος τέθηκαν σε απομόνωση εντός του πλοίου.

Πρόσθεσε ότι χάρη στα μέτρα υγιεινής και τους κανόνες καθαρισμού του σκάφους, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους επισκέπτες και το πλήρωμα.