Κόσμος

Αιματηρή ομηρία στο Όρεγκον

Ομηρία και ανταλλαγή πυρών με αποτέλεσμα θανάτους σημειώθηκε στο Όρεγκον.

Ομηρία στην πόλη Σάλεμ της πολιτείας Όρεγκον οδήγησε σε ανταλλαγή πυρών, στην οποία ενεπλάκησαν αστυνομικοί, με αποτέλεσμα αρκετοί άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, χωρίς πάντως να τραυματιστεί κάποιο από τα στελέχη της δύναμης επιβολής του νόμου, ενημέρωσε το γραφείο του τοπικού σερίφη.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μάριον ανέπτυξε αστυνομικούς όταν ενημερώθηκε για πιθανή ομηρία σε σπίτι στο νοτιοανατολικό Σάλεμ. Διαπραγματευτής της αστυνομίας συνομίλησε με τον ύποπτο.

Καθώς το περιστατικό εκτυλισσόταν, ανταλλάχθηκαν πυρά και προκλήθηκαν «αρκετοί θανατηφόροι τραυματισμοί, συμπεριλαμβανομένου του υπόπτου», κατά την ανακοίνωση του γραφείου του σερίφη.

Δεν έχει διευκρινιστεί πόσοι είναι οι νεκροί προς το παρόν.