Κόσμος

Καλιφόρνια: χωρίς έλεος οι φονικές φωτιές (εικόνες)

Συνεχίζονται οι δασικές πυρκαγιές που σαρώνουν τη βόρεια Καλιφόρνια από τα μέσα Αυγούστου.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς στη βόρεια Καλιφόρνια που μαίνεται στους πρόποδες λόφων στην κομητεία Σάστα, δήλωσαν αξιωματούχοι χθες Δευτέρα, ενώ άλλη συνεχίζει μαίνεται κι απειλεί αμπελώνες των κομητειών Νάπα και Σονόμα, γνωστών για τα κρασιά τους.

Οι τρεις θάνατοι εξαιτίας της πυρκαγιάς που η πυροσβεστική βάπτισε Zogg όταν ξέσπασε προχθές Κυριακή κοντά στην πόλη Ρέντινγκ ανακοινώθηκαν από τον σερίφη της κομητείας και την υπηρεσία δασών και πυροπροστασίας της Καλιφόρνιας (CalFire).

Δεν έχουν δοθεί περισσότερα στοιχεία για τα θύματα, ή τις περιστάσεις των θανάτων τους, ως αυτό το στάδιο.

Με τους τρεις νέους θανάτους, τα θύματα των πυρκαγιών ιστορικών διαστάσεων οι οποίες σαρώνουν την Καλιφόρνια από τα μέσα Αυγούστου έφθασαν τα 29 μέχρι εδώ.

Η πυρκαγιά Ζογκ, που έχει μετατρέψει σε αποκαΐδια περίπου 60 τετραγωνικά χιλιόμετρα θαμνωδών και δασικών εκτάσεων, συνέπεσε με το ξέσπασμα άλλης μιας, της αποκαλούμενης Glass, κάπου 320 χιλιόμετρα νοτιότερα, στην καρδιά των αμπελώνων της Καλιφόρνιας.

Η πυρκαγιά Γκλας έχει απανθρακώσει σχεδόν 45 τετραγωνικά χιλιόμετρα περιοχών με βλάστηση στις κομητείες Νάπα και Σονόμα από το πρωί του Σαββάτου. Σπίτια κάηκαν, ενώ χιλιάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από την περιοχή, καθώς απειλούνται αμπελώνες.

Και οι δύο πυρκαγιές παρέμεναν ανεξέλεγκτες. Τα αίτιά τους ερευνώνται.

Οι πυρκαγιές στις δυτικές ΗΠΑ φέτος χαρακτηρίζονται ιστορικές από την άποψη της καταστροφής που έχουν προκαλέσει: έχουν απανθρακώσει 15 εκατομμύρια στρέμματα από τον Ιανουάριο, έκταση άνευ προηγουμένου, ενώ έχουν καταστρέψει πάνω από 7.000 σπίτια και άλλες δομές. Ενισχύονται από τους καύσωνες, τους ισχυρούς ανέμους και ακραία φαινόμενα που επιστήμονες συνδέουν με την κλιματική αλλαγή.