Αθλητικά

Champions League: για την πρόκριση στη Λευκωσία ο Ολυμπιακός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται «μία ανάσα» από τους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης...

Έντονο είναι το ελληνικό ενδιαφέρον στις ρεβάνς των play off του Champions League που διεξάγονται σήμερα και αύριο.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται «μία ανάσα» από τους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, καθώς με... παρακαταθήκη το 2-0 από το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» θέλει απλά να διατηρήσει σήμερα το βράδυ τα κεκτημένα στην Λευκωσία με αντίπαλο την Ομόνοια.

Από πλευράς του ο Πέδρο Μαρτίν περιμένει έναν απόλυτα σοβαρό και προσηλωμένο στο στόχο της πρόκρισης Ολυμπιακό. Ο προπονητής των νταμπλούχων Ελλάδας, τόνισε πως η ομάδα του δεν πρόκειται να υποτιμήσει τον αντίπαλό της, παρά το 2-0 του πρώτου αγώνα στο «Γ. Καραϊσκάκης» κι αναφέρθηκε στα στοιχεία που θα πρέπει να καταθέσει στο γήπεδο ο Ολυμπιακός, για να διασφαλίσει την πρόκρισή και την είσοδό του στους «χρυσοφόρους» ομίλους του Champions League.

«Το 2-0 είναι μόνο το... μισό μέρος που έχουμε παίξει με τον αντίπαλο. Επομένως να υποτιμήσουμε την Ομόνοια θα είναι μεγάλο λάθος. Δεν θα το κάνουμε αυτό. Πρέπει να παίξουμε με τον χαρακτήρα και την ταυτότητα που έχουμε και να μην υποτιμήσουμε σε καμία περίπτωση την Ομόνοια.

Αυτό που θέλουμε να δούμε ίδιο είναι το αποτέλεσμα. Ένα 2-0 θα μας φέρει στους ομίλους. Θέλουμε να δούμε περισσότερη προσωπικότητα και χαρακτήρα από το πρώτο μέρος του πρώτου παιχνιδιού. Στο δεύτερο μέρος ήμασταν αρκετά κοντά σε αυτό που προσπαθούμε να φτάσουμε». Και πρόσθεσε ο Πορτογάλος τεχνικός: «Είναι μία δύσκολη διαδικασία χωρίς προετοιμασία και φιλικά. Η ομάδα θέλει βελτίωση σε πολλούς τομείς. Η ομάδα βελτιώθηκε αλλά θέλουμε παραπάνω. Με αυτήν την πραγματικότητα (σ.σ. πανδημία) σίγουρα αντιμετωπίζουμε δυσκολίες». Τέλος, αναφέρθηκε και στις απουσίες της Ομόνοιας: «Μόλις δούμε ποιοι δεν θα παίξουν, έχουμε κάνει τη μελέτη μας θα ξέρουμε και τους παίκτες που θα τους αντικαταστήσουν. Πολύ γρήγορα έτσι θα έχουμε εικόνα. Είναι άλλα πράγματα που μας απασχολούν».

Τους παίκτες του Ολυμπιακού, εκπροσώπησε στη συνέντευξη Τύπου ο Ματιέ Βαλμπουενά, ο οποίος τόνισε: «Έχω τα γενέθλιά μου, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο απ' όλα είναι να προκριθούμε στην επόμενη φάση. Το κλειδί του αγώνα είμαστε εμείς. Πρέπει να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Παρότι έχουμε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι με 2-0 δεν θα πρέπει να εφησυχάσουμε».

Ο Γάλλος άσος, ρωτήθηκε και για το παλιότερο πέρασμά του ως αντίπαλος της Ομόνοιας, τον καιρό που αγωνιζόταν στη Ντιναμό Κιέβου, υπογραμμίζοντας πως «...θυμάμαι τις θερμές αντιδράσεις του κόσμου. Εμείς προκριθήκαμε αλλά θυμάμαι πόσο δύσκολο ήταν. Όλοι ξέρουμε πως δεν είναι τόσο εύκολο να περάσει κανείς στο Champions League. Δεν είναι μόνο τι κάνεις στο πρωτάθλημα αλλά και τι κάνεις στην Ευρώπη. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ματς ως 0-0. Έχουμε ένα μικρό προβάδισμα αλλά να το δούμε έτσι για να πάρουμε αυτό που τόσο επιθυμούμε».