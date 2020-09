Κοινωνία

Στο Λαύριο πρόσφυγες και μετανάστες από νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

Όλοι οι μετανάστες και πρόσφυγες αναμένεται να μεταφερθούν με λεωφορεία σε δομές φιλοξενίας.

Στο λιμάνι του Λαυρίου θα καταπλεύσει εντός της ημέρας το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο "Blue Star Chios", μεταφέροντας πρόσφυγες και μετανάστες από έξι νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Στο πλοίο επιβιβάστηκαν 724 μετανάστες και πρόσφυγες από τη Λέσβο, 63 από τη Χίο και 39 από τη Σάμο.

Το "Blue Star Chios" θα παραλάβει πρόσφυγες και μετανάστες από Κω και από Λέρο και στη συνέχεια θα καταπλεύσει στο Λαύριο. Όλοι οι μετανάστες και πρόσφυγες αναμένεται να μεταφερθούν με λεωφορεία σε δομές φιλοξενίας.