Υγεία - Περιβάλλον

Θεοδωρίδου στον ΑΝΤ1: να κάνουν το εμβόλιο της γρίπης αυτοί που πρέπει (βίντεο)

Η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών τόνισε για το εμβόλιο της γρίπης ότι προηγούνται οι ευπαθείς ομάδες. Τι είπε για το θέμα ο Πρόεδρος του ΠΦΣ.