Οικονομία

ΑΔΜΗΕ: Ολοκληρώθηκε η Β’ Φάση Διασύνδεσης των Κυκλάδων

Τι περιλαμβάνει η δεύτερη φάση διασύνδεσης των Κυκλάδων και ποια νησιά αφορά.

Ολοκληρώθηκε η Β΄ Φάση της Διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, με τη διασύνδεση της Νάξου στο Σύστημα Υψηλής Τάσης (150 kV), μέσω της Πάρου και της Μυκόνου.

Όπως ανακοίνωσε ο ΑΔΜΗΕ, η ηλεκτρική διασύνδεση της Νάξου περιλαμβάνει την κατασκευή υπερσύγχρονου Υποσταθμού κλειστού τύπου (GIS) και το κλείσιμο του βρόχου μεταξύ της Πάρου, της Νάξου και της Μυκόνου. Με την ολοκλήρωση του έργου, παρέχεται διπλή τροφοδότηση στα νησιά αυτά και διασφαλίζεται η αδιάλειπτη τροφοδότησή τους ακόμη σε περίπτωση απώλειας ενός εκ των καλωδίων.

Με τις τρεις πρώτες φάσεις διασύνδεσης των Κυκλάδων, όλοι οι καταναλωτές της χώρας εξοικονομούν έως και 90 εκατ. ευρώ ετησίως από τους λογαριασμούς ρεύματος, ενώ βελτιώνεται σημαντικά και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των νησιών. Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Με χαρά υποδεχόμαστε τη Νάξο στα Διασυνδεδεμένα Νησιά. Τα οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες είναι σημαντικά, καθώς θωρακίζεται η ηλεκτροδότηση, όχι μόνο της Νάξου αλλά και των μικρών Κυκλάδων -ιδίως τους θερινούς μήνες όπου οι ανάγκες είναι σαφώς αυξημένες. Η διασύνδεση των Κυκλάδων προχωρά με γοργούς ρυθμούς. Σύντομα θα ολοκληρωθεί η ηλέκτριση και της δεύτερης υποβρύχιας γραμμής της Σύρου, ενώ έως το τέλος του έτους μπαίνει σε "γραμμή εκκίνησης" και η Δ΄ Φάση των Κυκλάδων με την προκήρυξη του διαγωνισμού για τη Σαντορίνη», ανέφερε σχετικά ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης.

Τους επόμενους μήνες αναμένεται, εξάλλου, να τεθεί σε λειτουργία και η «μικρή» διασύνδεση της Κρήτης μέσω Πελοποννήσου που οδηγεί σε περαιτέρω ελάφρυνση των καταναλωτών μέσω του περιορισμού του κόστους των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.