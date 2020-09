Οικονομία

Νέο πρόγραμμα για 100.000 θέσεις εργασίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπεγράφη η ΚΥΑ του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του υπουργείου Οικονομικών. Πότε ξεκινά το πρόγραμμα.

Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του υπουργείου Οικονομικών για το μεγάλο ανοιχτό πρόγραμμα των 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.

Το νέο πρόγραμμα συνιστά μία εμπροσθοβαρή και δυναμική δράση που στηρίζει έμπρακτα την αγορά εργασίας μέσα από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, προσφέροντας σημαντικά οφέλη τόσο στις επιχειρήσεις, όσο και στους εργαζόμενους. Συγκεκριμένα, επιδοτεί για έξι μήνες όλο το μη μισθολογικό κόστος που επωμίζονται επιχειρήσεις και εργαζόμενοι, κινητροδοτώντας νέες προσλήψεις, ενώ, παράλληλα, εξασφαλίζει με ειδική ρήτρα τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.

Το νέο πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 345 εκατ. ευρώ διαθέτει ειδική μέριμνα για τους μακροχρόνια ανέργους, καθώς η κάθε θέση εργασίας θα επιδοτείται επιπλέον με 200 ευρώ επί του καθαρού μισθού, πέραν της κάλυψης του μη μισθολογικού κόστους, ενώ θα καλύπτει και τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επίδομα αδείας.

Τέλος, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από 1.10.2020 και θα «τρέχει» μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.

Αναλυτικά η ΚΥΑ: