Κορονοϊός: τρίτο τεστ από τον ΕΟΔΥ στους 12 ναυτικούς στο κρουαζιερόπλοιο

Συνεργείο του ΕΟΔΥ πήρε εκ νέου δείγματα από τους 12 ναυτικούς και υλικό από τις επιφάνειες του πλοίου για να γίνει νέος μοριακός έλεγχος, αφού στο 2ο τεστ ήταν όλοι αρνητικοί.

Σε αναμονή των αποτελεσμάτων των μοριακών τεστ για κορονοϊό που πραγματοποίησε ο ΕΟΔΥ στο κρουαζιερόπλοιο «Mein Schiff 6», βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές.

Ουσιαστικά πρόκειται για το τρίτο τεστ στα 12 μέλη του πληρώματος που αρχικά είχαν βρεθεί θετικά στον κορονοϊό από μοριακό έλεγχο στον οποίο είχαν υποβληθεί στην Κρήτη. Ο έλεγχος είχε γίνει σε εργαστήριο με το οποίο ήταν συμβεβλημένη η ναυτιλιακή εταιρεία που ανήκει το πλοίο.

Οι επικεφαλής του πλοίου ενημέρωσαν χθες τον ΕΟΔΥ για την ύπαρξη των θετικών αποτελεσμάτων όμως, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες οι επιστήμονες του Οργανισμού εκτίμησαν ότι έπρεπε να επαναληφθούν τα τεστ καθώς μπορεί να ήταν ψευδώς θετικά δεδομένου ότι ήταν πολύ χαμηλό το ιικό φορτίο το οποίο ανιχνεύθηκε στα δείγματα. Στη συνέχεια η εταιρεία επανέλαβε τα τεστ εν πλω τα οποία βγήκαν όλα αρνητικά.

Σήμερα το πρωί όταν έφτασε το πλοίο στον Πειραιά συνεργείο του ΕΟΔΥ πήρε εκ νέου δείγματα από τους 12 ναυτικούς και υλικό από τις επιφάνειες του πλοίου προκειμένου να γίνει νέος μοριακός έλεγχος που θα επιβεβαιώσει ή θα διαψεύσει ότι τα κρούσματα αυτά είναι όντως αρνητικά. Τα αποτελέσματα αναμένονται εντός της ημέρας.