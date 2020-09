Life

Το “Πρωινό” στα γυρίσματα του τρέιλερ της νέας εκπομπής του ΑΝΤ1 “Χιούστον Το Λύσαμε” (βίντεο)

Φάνης Λαμπρόπουλος και Νικόλας Ράπτης “εκτοξεύονται” στον ΑΝΤ1 με τη νέα τους εκπομπή. Τι δήλωσαν στο "Πρωινό".