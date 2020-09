Κόσμος

Οδοστρωτήρας πάτησε γυναίκα που κοιμόταν στην παραλία (βίντεο)

Τραγωδία με θύμα ανυποψίαστη γυναίκα. Συναγερμός στις Αρχές μετά το δυστύχημα.

Οδοστρωτήρας που εκτελούσε εργασίες σε παραλία της Καλιφόρνια, πέρασε πάνω από γυναίκα που κοιμόταν στην άμμο, με αποτέλεσμα το θάνατό της, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των τοπικών Αρχών.

Η γυναίκα, η οποία δεν ταυτοποιήθηκε, φορούσε τα ρούχα της και προφανώς είχε αποκοιμηθεί όταν το μεγάλο όχημα πέρασε από πάνω της.

Η ηλικία της υπολογίζεται μεταξύ 40 και 50 ετών και ο θάνατός της ήταν ακαριαίος. Δεν έχει γίνει σαφές αν βρισκόταν κοντά στο σημείο στο οποίο εκτελούνταν οι εργασίες.

Τη σορό της είδε ένας ναυαγοσώστης.

Η Αστυνομία, που έσπευσε στο σημείο, απέκλεισε με κορδέλα το σημείο.