Κοινωνία

Κρουαζιερόπλοιο: Αρνητικά τα τεστ του ΕΟΔΥ στα 12 μέλη πληρώματος

Αναμένονται και τα αποτελέσματα από τον μοριακό έλεγχο στα δείγματα.

Αρνητικά είναι και τα rapid tests για κορονοϊό που έκανε ο ΕΟΔΥ το πρωί σε μέλη του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου «Mein Schiff 6» στον Πειραιά.



Παρότι οι υπεύθυνοι του ΕΟΔΥ εκτιμούν ότι έχοντας στα χέρια τους τα αρνητικά μοριακά τεστ που έγιναν εν πλω και τα σημερινά αρνητικά rapid tests, η πιθανότητα να είναι κάποιος θετικός είναι απειροελάχιστη, προχώρησαν και σε μοριακό έλεγχο τα αποτελέσματα του οποίου αναμένονται ώστε να επιβεβαιώσουν ότι οι εργαζόμενοι στο πλοίο δεν είναι φορείς του κορονοϊού.

Οι επικεφαλής του πλοίου ενημέρωσαν χθες τον ΕΟΔΥ για την ύπαρξη των θετικών αποτελεσμάτων όμως, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες οι επιστήμονες του Οργανισμού εκτίμησαν ότι έπρεπε να επαναληφθούν τα τεστ καθώς μπορεί να ήταν ψευδώς θετικά δεδομένου ότι ήταν πολύ χαμηλό το ιικό φορτίο το οποίο ανιχνεύθηκε στα δείγματα. Στη συνέχεια η εταιρεία επανέλαβε τα τεστ εν πλω τα οποία βγήκαν όλα αρνητικά.