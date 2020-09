Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ακόμα ένας νεκρός στην Ελλάδα

Ένας άνδρας, ο οποίος νοσηλευόταν από τα τέλη Αυγούστου, έχασε την μάχη με τον φονικό ιό.

Μεγαλώνει η λίστα των θανάτων από επιπλοκές του κορονοϊού στην χώρα, καθώς ακόμα ένας άνθρωπος έχασε την μάχη με τον φονικό ιό.

Πρόκειται για έναμ 76χρονο άνδρα, ο οποίος έχασε τη μάχη με τη νόσο Covid-19 στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου νοσηλευόταν με υποκείμενα νοσήματα.

Ο άτυχος άνδρας νοσηλευόταν από τις 31 Αυγούστου.



Χθες ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 269 νέες επιβεβαιωμένες περιπτώσεις του φονικού ιού στη χώρα μας. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 17.707. Επιπλέον, 73 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι.