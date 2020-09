Κόσμος

Έγκλημα σοκ:σκότωσαν νεαρό, τον τεμάχισαν και κράτησαν το κεφάλι του!

Οι δύο γυναίκες φέρονται να σκότωσαν και να χρησιμοποίησαν το κομμένο του δάχτυλο για να αποκτήσουν πρόσβαση στον τραπεζικό του λογαριασμό!

Ένα άγριο έγκλημα, χωρίς προηγούμενο, συγκλονίζει την Πορτογαλία.

Οι δύο γυναίκες φέρονται να σκότωσαν και να διαμέλισαν έναν άντρα και να χρησιμοποίησαν το κομμένο του δάχτυλο για να αποκτήσουν πρόσβαση στον τραπεζικό του λογαριασμό, από τον οποίο άρπαξαν 77.000 δολάρια που είχε κληρονομήσει.

Το ζευγάρι των γυανικών εμπνεύστηκε το έγκλημα από τηλεοπτική σειρά τρόμου και το εφάρμοσε με τον πιο εφιαλτικό τρόπο, καθώς η μία εκ των δύο παρέσυρε τον 21χρονο και αφού του έριξε υπνωτικό στο ποτό, τον στραγγάλισε και στη συνέχεια, με τη βοήθεια της συντρόφου της, του έκοψαν τα δάχτυλα, ώστε να ξεκλειδώσουν το κινητό του και να αποκτήσουν πρόσβαση στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Στη συνέχεια οι δύο γυναίκες τον διαμέλισαν, κράτησαν κεφάλι, χέρια και πόδια για πέντε μέρες, και πέταξαν τον κορμό του στη θάλασσα. Φρόντισαν μάλιστα να ενημερώσουν το προφίλ του στο Facebook, ώστε να πιστέψουν όλοι πως ήταν ζωντανός.

Ωστόσο, η σορός του άτυχου άνδρα ξεβράστηκε στις ακτές κι έτσι ξεκίνησαν έρευνες από τις Αρχές.

Οι φρικιαστικές λεπτομέρειες της δολοφονίας αναδύθηκαν από την κατάθεση της εισαγγελίας, η οποία δένει ολοένα και περισσότερο την υπόθεση, ώστε να καταλήξει στο δικαστήριο.