Η Minnie μύρισε τα ναρκωτικά (εικόνες)

Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών μετέφερε νεαρός με το όχημά του.

Εικοσιεξάχρονος αλλοδαπός συνελήφθη από αστυνομικούς, χθες το βράδυ, στην εξωτερική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, καθώς μετέφερε παράνομα στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκίνητου του 38 κιλά κάνναβης.

Στην έρευνα των αρχών συμμετείχε και η Minnie, ειδικά εκπαιδευμένος αστυνομικός σκύλος, που συνδράμει στις υποθέσεις της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Κιλκίς.

Στον χώρο των αποσκευών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο ταξιδιωτικοί σάκοι που περιείχαν 28 δέματα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 37 κιλών και 923 γραμμαρίων, ένα δέμα κατεργασμένης κάνναβης 519 γραμμαρίων και δύο κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσε ο 26χρονος για τις παράνομες συναλλαγές του.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ κατασχέθηκε και το αυτοκίνητο.