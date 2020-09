Κοινωνία

Συλλήψεις για λαθραία τσιγάρα - κατάσχεση χιλιάδων πακέτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αστυνομική επιχείρηση σε Δραπετσώνα και Πατήσια. Τι βρέθηκε και τι κατασχέθηκε.

Συνελήφθησαν, από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, τρεις αλλοδαποί για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν στα Πατήσια, δύο αλλοδαποί, διότι μετά από αστυνομικό έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή τους 190 πακέτα τσιγάρων, που δεν έφεραν την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Έπειτα από έρευνα σε δύο υπόγεια διαμερίσματα, στην ίδια περιοχή, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 7.432 πακέτα τσιγάρων και 586 συσκευασίες καπνού, προϊόντα λαθρεμπορίου, καθώς και το χρηματικό ποσό των 440 ευρώ.

Επίσης, συνελήφθη στη Δραπετσώνα, αλλοδαπός, διότι μετά από αστυνομικό έλεγχο κατελήφθη να κατέχει 77 πακέτα τσιγάρων και 49 συσκευασίες καπνού, που δεν έφεραν την προβλεπόμενη από το νόμο ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης καπνού, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Από την περαιτέρω έρευνα σε δύο υπόγεια διαμερίσματα, στην ίδια περιοχή, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 1.470 πακέτα τσιγάρων και 214 συσκευασίες καπνού, προϊόντα λαθρεμπορίου.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίσθηκαν σε βάρος τους, από το Τμήμα Ασφαλείας Παντελεήμονα και το Τμήμα Ασφαλείας Δραπετσώνας αντίστοιχα, οδηγήθηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς.