Πομπέο: Πυλώνας σταθερότητας η Ελλάδα

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι το "Herschel Williams" θα έρθει για μόνιμο ελλιμενισμό στο ναύσταθμο της Σούδας.

«Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή» τόνισε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικλ Πομπέο, κατά τις κοινές δηλώσεις που έκανε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Σούδα, εκφράζοντας παράλληλα και την στήριξή του στην χώρα μας και την ελληνική κυβέρνηση.

Ο κ. Πομπέο -ο οποίος αρχικά ευχαρίστησε το πρωθυπουργικό ζεύγος για τη φιλοξενία του- είπε ότι είναι η πρώτη φορά που ένας Αμερικανός ΥΠΕΞ έρχεται στην Ελλάδα δυο φορές σε σύντομο χρονικό διάστημα. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην «πολύ ισχυρή στρατιωτική σχέση» Ελλάδος-ΗΠΑ και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας αλλά και ότι είμαστε πολύ περήφανοι που στηρίζουμε την ηγεσία της ελληνικής κυβέρνησης και την στρατιωτική ηγεσία.

«Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών είναι καλύτερες από ποτέ και ενισχύονται διαρκώς. Κάτι που ήταν προφανές από τις συζητήσεις που είχα με τον Υπουργό Εξωτερικών χθες και με τον Πρωθυπουργό και το επιτελείο του σήμερα. Είναι, επίσης, προφανές από τις σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των δύο κυβερνήσεων, του κ. Trump και του κ. Μητσοτάκη. Είναι η πρώτη φορά που ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ επισκέπτεται την Ελλάδα δύο φορές και το επιτελείο μου έχει περάσει πολύ χρόνο στη χώρα. Αναφερθήκατε στον κ. Boehler και το DFC (US International Development Finance Corporation) που επισκέφθηκαν τη χώρα. Χθες, ήμουν στη Θεσσαλονίκη- άλλη μια πρωτιά για Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ- και συναντήθηκα με τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Δένδια καθώς και με αξιωματούχους της Ελλάδας και της Βόρειας Μακεδονίας για θέματα ενέργειας», είπε χαρακτηριστικά.

Και τόνισε πως «βρίσκομαι σήμερα στην Κρήτη για να προβάλλω μία από τις ισχυρότερες στρατιωτικές σχέσεις της Αμερικής σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εμείς θεωρούμε ότι η Ελλάδα αποτελεί πραγματικό πυλώνα σταθερότητας και ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και με εξαιρετική υπερηφάνεια υποστηρίζουμε την ελληνική κυβέρνηση».

Ο κ. Πομπέο είπε ακόμη ότι συζητήσανε με τον υπουργό Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο και «δουλεύουμε για να προωθήσουμε τα πράγματα που συζητήσαμε πριν από ένα χρόνο σχετικά με την συμφωνία αμυντικής συνεργασίας που έγινε πέρυσι».

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ τόνισε ότι είναι στρατηγικής σημασίας επιλογή ο μόνιμος ελλιμενισμός του ελικοπτεροφόρου πλοίου "USS Hershel «Woody» Williams" στη βάση, «γιατί είναι στρατηγική θέση και συμβολίζει την στρατηγική συνεργασία που υπάρχει και θα συνεχίσει να αυξάνεται».

«Η συνεργασία μας στον τομέα της ασφάλειας σήμερα είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η Ρωσία συνεχίζει τον αποσταθεροποιητικό της ρόλο στην περιοχή και ειδικά στη Λιβύη, ενώ οι ΗΠΑ ζητούν την απόσυρση όλων των στρατιωτικών δυνάμεων και τη συμφιλίωση στη χώρα. Επίσης, συμφωνήσαμε με τον κ. Πρωθυπουργό να διερευνήσουμε δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που θέτει η Ρωσία μέσω επιβλαβών ενεργειών επιρροής, όπως η διάδοση παραπληροφόρησης σχετικά με την πανδημία και η προσπάθειά της να εντάξει στα σχέδιά της την Ορθόδοξη Εκκλησία», τόνισε ο κ. Πομπέο.

Αναφορικά με τον τομέα της ενέργειας ο κ. Πομπέο είπε ότι «είχα μια εξαιρετική συζήτηση χθες όπου επαναδιατύπωσα την υποστήριξη των ΗΠΑ στις διαρκείς προσπάθειες της Ελλάδας να διαφοροποιήσει τις ενεργειακές οδούς και την παροχή ενέργειας σε ολόκληρη την περιοχή. Οι ελεύθερες αγορές είναι αυτές που θα πρέπει να αποφασίζουν σχετικά με τις προμήθειες ενέργειας και όχι η ρωσική Gazprom.»

Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά ανέφερε ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν τις συζητήσεις μεταξύ μελών του ΝΑΤΟ λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «οι ΗΠΑ έχουν, επίσης, τη βαθιά πεποίθηση ότι για την ανάπτυξη της Ανατολικής Μεσογείου θα πρέπει να προάγεται η συνεργασία και να δημιουργηθούν τα θεμέλια για τη διαρκή ενεργειακή ασφάλεια και την οικονομική ευημερία ολόκληρης της περιοχής. Υποστηρίζουμε έντονα τον διάλογο μεταξύ των συμμάχων στο ΝΑΤΟ, Ελλάδας και Τουρκίας, και τους ενθαρρύνουμε να ξεκινήσουν εκ νέου τις συνομιλίες για τα θέματα αυτά το συντομότερο δυνατό. Μόλις πριν δύο ημέρες μίλησα με τον Γενικό Γραμματέα κ. Στόλτενμπεργκ σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο ΝΑΤΟ και ελπίζουμε ότι οι συζητήσεις αυτές θα μπορέσουν να συνεχιστούν σε σοβαρή βάση.»

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ανέφερε ακόμα πως «έθεσα το θέμα των προσπαθειών του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας να χρησιμοποιήσει οικονομική ισχύ εδώ και στην ευρύτερη περιφέρεια, προκειμένου να αποκτήσει στρατηγική επιρροή στις Δημοκρατίες της Ευρώπης. Είμαστε πολύ υπερήφανοι για το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης και η ομάδα του αναπτύσσουν και προωθούν το ψηφιακό μέτωπο της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών για το 5G. Επίσης, βλέπουμε με ικανοποίηση το γεγονός ότι η Ελλάδα συμμετέχει στο πρόγραμμα «Καθαρό Δίκτυο»».

Ο κ. Πομπέο έκλεισε τις δηλώσεις του κάνοντας αναφορά στην επέτειο των 200 ετών από τη έναρξη της ελληνικής επανάστασης και ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό άλλη μια φορά για τη φιλοξενία.

« Σας ευχαριστώ, η Ελλάδα είναι ένα λαμπρό φως στην περιοχή, καθώς και ένας εξαιρετικός εταίρος και φίλος των ΗΠΑ. Σας ευχαριστώ πολύ όλους », είπε ο κ. Πομπέο.