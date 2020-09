Υγεία - Περιβάλλον

Κοντοζαμάνης: παράταση στις συμβάσεις επικουρικού προσωπικού στην Υγεία

Η ανακοίνωση του υφυπουργού Υγείας για τις συμβάσεις που λήγουν σε λίγες ημέρες.

Την παράταση των συμβάσεων όλων των κατηγοριών επικουρικού προσωπικού, στον τομέα της υγείας προανήγγειλε ο υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο οποίος σε σχετική δήλωση για το θέμα αναφέρει πως το ζήτημα θα επιλυθεί με διάταξη που θα κατατεθεί στη Βουλή.

Συγκεκριμένα δήλωσε: «Σχετικά με τις συμβάσεις επικουρικού προσωπικού οι οποίες λήγουν στο προσεχές χρονικό διάστημα, διευκρινίζεται ότι κατατίθεται διάταξη στη Βουλή για την παράταση των συμβάσεων όλων των κατηγοριών επικουρικού προσωπικού, κατ' αρχάς έως το τέλος του 2020. Η διάταξη θα έχει αναδρομική ισχύ».

Νωρίτερα, σε δήλωση του, ο Ανδρέας Ξανθός, τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος στις συμβάσεις του λοιπού επικουρικού προσωπικού ανέφερε, μεταξύ άλλων, «είμαστε ήδη στο 2ο κύμα της πανδημίας, η πίεση στο ΕΣΥ έχει αυξηθεί και οι αντοχές του ανθρώπινου δυναμικού του δοκιμάζονται καθημερινά. Είναι απολύτως προφανές ότι σ’ αυτή τη φάση δεν μπορεί να υπάρξει η παραμικρή «διαρροή» συμβασιούχων οποιασδήποτε μορφής από τα νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, οι οποίοι όπως όλοι γνωρίζουμε καλύπτουν προσωρινά πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Η κυβέρνηση προχώρησε πρόσφατα σε νομοθετική ρύθμιση παράτασης μέχρι 31-12-2020 των συμβάσεων επικουρικού προσωπικού που έληγαν αυτήν την περίοδο, από την οποία όμως εξαιρέθηκαν αναιτιολόγητα κάποιες κατηγορίες συμβασιούχων όπως διοικητικό προσωπικό, τεχνικοί, βοηθητικό προσωπικό κλπ. Οι εργαζόμενοι αυτοί συνεισφέρουν επίσης στην εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων και η επικείμενη αποχώρηση-απόλυσή τους, εκτός από το ότι συνιστά ανισότιμη μεταχείριση σε σχέση με συναδέλφους τους άλλων ειδικοτήτων, θα δημιουργήσει και σημαντικά κενά στη στελέχωση πολλών δημόσιων δομών υγείας όλης της χώρας. Είναι λοιπόν απολύτως επιβεβλημένη και δίκαιη η αντίστοιχη παράταση των συμβάσεων και σ’ αυτές τις κατηγορίες λοιπού επικουρικού προσωπικού. Ο Τομέας Υγείας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ έχει επεξεργαστεί τροπολογία που θα καταθέσει σε προσεχές ν/σ της κυβέρνησης για την αποκατάσταση αυτής της αδικίας».