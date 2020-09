Πολιτική

Μητσοτάκης – Πομπέο: Η ξενάγηση τους στην βάση της Σούδας (εικόνες)

Eνημερώθηκαν για τη λειτουργία της στρατιωτικής βάσης και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν στην ελληνική Φρεγάτα «Σαλαμίς» και στα αμερικανικά ταχύπλοα σκάφη CCM.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Μάικ Πομπέο πραγματοποίησαν το πρωί κοινή επίσκεψη στη στρατιωτική βάση της Σούδας στην Κρήτη. Ενημερώθηκαν για τη λειτουργία της και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν στην ελληνική Φρεγάτα ΜΕΚΟ «Σαλαμίς» και στα αμερικανικά ταχύπλοα σκάφη CCM (Combat Craft Medium) που βρίσκονται στη ναυτική βάση στο Μαράθι. Ακολούθησε διευρυμένη συνάντηση στην 115 Πτέρυγας Μάχης.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τους κ. Μητσοτάκη και Πομπέο υποδέχθηκαν στις 10.00 το πρωί εκπρόσωποι από την στρατιωτική ηγεσία των δύο βάσεων και έγινε ενημέρωση στην πίστα της αμερικανικής βάσης (NSA), παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, του Υπουργού Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου, του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλώρου και της διευθύντριας του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Ελένης Σουρανή. Παρόντες από την αμερικανική πλευρά ήταν ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Geoffrey Pyatt και ανώτεροι αξιωματικοί των ΗΠΑ.

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, στη συνέχεια, οι κ. Μητσοτάκης και Πομπέο επισκέφθηκαν τη Ναυτική Βάση στο Μαράθι όπου ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες που έχουν τα ταχύπλοα CCM (Combat Craft Medium), τα οποία βρίσκονται σε προβλήτα που έχει παραχωρηθεί στις αμερικανικές δυνάμεις. Λίγα λεπτά αργότερα, σε κοντινό σημείο της Βάσης, ανέβηκαν στο ελικοδρόμιο της ελληνικής Φρεγάτας ΜΕΚΟ «Σαλαμίς». Η άφιξή τους αναγγέλθηκε από τα μεγάφωνα της φρεγάτας (και στα Αγγλικά) ενώ τους ανέμενε επί του πλοίου άγημα απόδοσης τιμών.

Στη διευρυμένη συνάντηση που άρχισε στις 11.20 στην 115 Πτέρυγα μάχης, πέραν των κ. Μητσοτάκη και Πομπέο, συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς οι κ. Δένδιας, Παναγιωτόπουλος, Φλώρος και Σουρανή. Από αμερικανικής πλευράς συμμετείχαν ο ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Geoffrey Pyatt, o Βοηθός Υπουργός Εξωτερικών, Philip T. Reeker, ο Στρατιωτικός σύμβουλος του κ. Pompeo, Ricky Waddell και η σύμβουλος του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Mary Elizabeth Kissel.