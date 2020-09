Πολιτική

Ηλιόπουλος: Ο κ. Μητσοτάκης να φέρει στη Βουλή προς κύρωση τις συμφωνίες με τη Βόρεια Μακεδονία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Πυρά" από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ κατά του Πρωθυπουργού

Να φέρει στη Βουλή προς κύρωση τις διμερείς συμφωνίες με τη Βόρεια Μακεδονία, καλεί τον πρωθυπουργό ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Νάσος Ηλιόπουλος, σε δήλωση του.

«Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη αναγνώρισε χθες ως "ιστορική" τη Συμφωνία των Πρεσπών. Η άρον-άρον απόσυρση του όρου "ιστορική", επιβεβαιώνει το μέγεθος της εξαπάτησης», σημειώνει, επισημαίνοντας ότι «από το πρωί, οι βουλευτές της ΝΔ προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα». «Ο κ. Πλεύρης ζητάει ευθύνες, ενώ για την κα Μπακογιάννη η Συμφωνία των Πρεσπών παράγει σταθερότητα στα Βαλκάνια», προσθέτει.

«Όταν καταλήξουν, ας μας απαντήσουν και στα εξής: είναι αλήθεια ότι χθες βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη το μισό υπουργικό Συμβούλιο της Βόρειας Μακεδονίας; Με ποιους συναντήθηκαν και γιατί κρατήθηκαν μυστικές οι συναντήσεις;», συνεχίζει ο Ν. Ηλιόπουλος και καταλήγει:

«Ο κ. Μητσοτάκης έχει δύο επιλογές: ή θα φέρει άμεσα προς κύρωση τις διμερείς συμφωνίες με τη Βόρεια Μακεδονία στη Βουλή ή θα παραδεχτεί πως έχει χάσει τον έλεγχο όχι μόνο στη χώρα αλλά και στο ίδιο του το κόμμα