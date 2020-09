Πολιτική

Χρυσοχοϊδης για Marfin: ακέραιες οι αποζημιώσεις στους δικαιούχους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι διευκρινίζεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αναφορικά με την διαδικασία και το ύψος των ποσών που θα καταβληθούν.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση απο το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, "με αφορμή δημοσίευμα στον Τύπο για δήθεν αθέτηση των δεσμεύσεων του Πρωθυπουργού περί πλήρους αποζημίωσης εκ μέρους του Δημοσίου των δικαιούχων από τον εμπρησμό της Marfin διευκρινίζεται ότι:

Το Δημόσιο, με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, παραιτήθηκε οριστικά και αμετάκλητα από την αναίρεση που αφορά την αποζημίωση των δικαιούχων της Marfin. Άρα άνοιξε ο δρόμος ώστε να καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Υπάρχει ένα νομικό ζήτημα, που αφορά στον τρόπο πληρωμής και γι αυτό υπεβλήθη αίτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Είμαστε κράτος δικαίου και το Δημόσιο οφείλει να διευκρινίζει απόλυτα τη νομιμότητα των ενεργειών του. Οι αποζημιώσεις εκ μέρους του Δημοσίου θα καταβληθούν πολύ σύντομα σε όλους τους δικαιούχους και εις ολόκληρον.

Ο Πρωθυπουργός είχε δηλώσει πως τα παραπάνω είναι η ελάχιστη ηθική υποχρέωση της Πολιτείας απέναντι στα θύματα. Έτσι είναι κι έτσι θα γίνει!".