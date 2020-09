Οικονομία

“Γκαζώνουν” οι προσωρινές άδειες οδήγησης

Με ταχείς ρυθμούς και δίχως ταλαιπωρία αποκτούν το προσωρινό δίπλωμα οι υποψήφιοι που πετυχάινουν στις εξετάσεις.

Με υψηλές ταχύτητες λαμβάνουν πλέον την προσωρινή άδεια οδήγησης οι επιτυχόντες της πρακτικής δοκιμασίας υποψήφιων οδηγών, καθώς από τις 11 Μαΐου, όταν τέθηκε σε λειτουργία η ψηφιακή εφαρμογή, έχουν εκδοθεί 90.845 προσωρινές άδειες οδήγησης σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Μεταφορών της Ελλάδας.

Με βάση την τελευταία σημερινή αναφορά, τα στοιχεία για τον αριθμό των ξεχωριστών προσωρινών αδειών οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που έχουν εκδοθεί ανά Περιφέρεια, είναι τα εξής:

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης: 5.263,

Αττικής: 27.713,

Βορείου Αιγαίου: 2.308,

Δυτικής Ελλάδας: 6.401,

Δυτικής Μακεδονίας: 2.371,

Ηπείρου: 3.222,

Θεσσαλίας: 6.575,

Ιόνιων Νήσων: 2.228

Κεντρικής Μακεδονίας: 15.055,

Κρήτης: 5.654,

Νοτίου Αιγαίου: 4.092,

Πελοποννήσου: 5.522 και

Στερεάς Ελλάδας: 4.441.

Πριν από τη θέσπιση του προσωρινού ψηφιακού διπλώματος, η μέση διάρκεια αναμονής για να πάρει κάποιος το δίπλωμά του ήταν περίπου τέσσερις μήνες και σε κάποιες περιπτώσεις, το διάστημα αυτό άγγιζε τους έξι μήνες.

Με την προσωρινή άδεια οδήγησης, ο υποψήφιος οδηγός που πετυχαίνει και στην πρακτική δοκιμασία μπορεί μέσα σε διάστημα δύο ημερών να εκτυπώνει από τον προσωπικό του υπολογιστή, με τους κωδικούς Taxisnet, την προσωρινή άδεια και να οδηγεί νόμιμα έως ότου εκδοθεί το κανονικό δίπλωμα.

Έτσι, οι νέοι οδηγοί αποφεύγουν την ταλαιπωρία της αναμονής και παράλληλα αποφεύγεται ο συνωστισμός στις σχολές οδήγησης και στις περιφερειακές υπηρεσίες μεταφορών, εξοικονομούνται πόροι και εργατοώρες στο Δημόσιο και επίσης, καθιερώνονται διαδικασίες διαφάνειας.

Η έκδοση της ψηφιακής προσωρινής άδειας οδήγησης είναι ένα από τα έργα που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.