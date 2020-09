Κοινωνία

“Στοίβαζε” μετανάστες σε παράνομο ξενώνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσα χρήματα έπαιρνε από μετανάστες για να τους προσφέρει στέγη.

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε το πρωί Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου, ένας 31χρονος αλλοδαπός που κατηγορείται για διευκόλυνση παράνομης διαμονής πολίτη τρίτης χώρας εκ κερδοσκοπίας και για παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκε και αναζητείται μια συνεργός του, επίσης αλλοδαπή.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Άγιου Παντελεήμονα σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Πεζών Περιπολιών και της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής και επετεύχθη στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές ακινήτων στην περιοχή, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι αλλοδαπούς που συχνάζουν στην πλατεία Βικτωρίας, τους παρέχουν διαμονή σε «άτυπους ξενώνες» έναντι χρηματικής αμοιβής από 15 έως 40 ευρώ το άτομο την ημέρα, άνευ φορολογικών στοιχείων.

Σε συντονισμένη δράση αστυνομικών των ανωτέρω Υπηρεσιών, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος στην Πλατεία Βικτωρίας, να διαπραγματεύεται την προσωρινή διαμονή με 4 αλλοδαπούς που έφεραν αποσκευές.

Σε έρευνα στον «άτυπο ξενώνα» , διαμέρισμα 4ου ορόφου, που διαχειρίζονταν ο συλληφθείς και ήταν ιδιοκτησίας της αλλοδαπής συνεργού του, βρέθηκαν εντός αυτού 4 αλλοδαπές γυναίκες, 3 εκ των οποίων στερούντο παντελώς ταξιδιωτικών εγγράφων και σε βάρος τους θα κινηθεί η διαδικασία της διοικητικής απέλασης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.