Γεύμα Πομπέο - Μητσοτάκη στα Χανιά

Ακόμη μια γεύση παραδοασικής ελληνικής φιλοξενίας πήραν ο Υπ. Εξωτερικών των ΗΠΑ και η σύζυγος του, στο πατρικό σπίτι του Πρωθυπουργού.

Γεύμα εργασίας, στο πατρικό του σπίτι στα Χανιά, παραχώρησε ο Πρωθυπουργός στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μενού του γεύματος εργασίας περιλαμβάνει χωριάτικη σαλάτα, ντολμαδάκια, καλτσούνια κρητικά, γιουβέτσι μοσχάρι με κριθαράκι και τριμμένο κρητικό τυρί, κέικ σοκολάτας, τσικουδιά, λευκό και κόκκινο κρασί.

Σε ανάρτση του στο Twitter, ο Υπ. Εξωτερικών των ΗΠΑ έγραψε στα ελληνικά την λέξη "ευχαριστώ" , αναφέροντας στο μήνυμα του, με εικόνα απο το τραπέζι, "Ευχαριστώ τον Έλληνα Πρωθυπουργό για την επίδειξη της πραγματικής έννοιας της ελληνικής φιλοξενίας. Η αμερικανοελληνική σχέση ειναι χtισμένη επάνω σε γερά θεμέλια με ανθρώπινους δεσμούς, μια απόδειξη των κοινών αξιών και της διαρκούς φιλίας των χωρών μας¨"

Στο γεύμα εργασίας, όπως φαίνεται από τα stories που ανέβασε ο πρωθυπουργός στο Instagram, συμμετέχουν ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, η διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού Ελένη Σουρανή, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας και ο υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο επισκέφθηκαν σήμερα τη βάση της Σούδας και στη συνέχεια ακολούθησε διευρυμένη συνάντηση αντιπροσωπειών στην 115 Πτέρυγα Μάχης και δηλώσεις στα ΜΜΕ, στις οποίες ο πρωθυπουργός τόνισε ότι προσυπογράφει «τη δήλωση του κ. Πομπέο ότι οι σχέσεις των δύο χωρών μας δεν υπήρξαν ποτέ τόσο στενές και παραγωγικές όσο είναι σήμερα».