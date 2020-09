Life

Μαρέβα Μητσοτάκη - Σούζαν Πομπέο: Βόλτα και γεύμα στο παλιό λιμάνι των Χανίων (εικόνες)

Στιγμές χαλάρωσης, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, στο Ενετικό λιμάνι.

Στο Ενετικό λιμάνι των Χανίων ξενάγησε η Μαρέβα Μητσοτάκη, τη σύζυγο του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο.

Οι δυο κυρίες μαζί και με την υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, έκαναν βόλτα κατά μήκος του λιμενοβραχίονα απολαμβάνοντας τη θέα και τον καλό καιρό.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στο γνωστό εστιατόριο του Γιάννη Ξυλούρη στο Ενετικό λιμάνι, όπου η κ. Μητσοτάκη παρέθεσε με εκλεκτά πιάτα στην κ. Σούζαν Πομπέο.

Νωρίτερα οι κυρίες Μάρεβα Μητσοτάκη και Σούζαν Πομπέο, επισκέφτηκαν και ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις και στο μουσείο της Μονής στις Κορακιές Ακρωτηρίου.

Πηγή: FlashNews.gr