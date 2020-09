Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 416 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Πόσο αυξήθηκε η λίστα των θανάτων από επιπλοκές της νόσου. Πόσοι ασθενείς δίνουν μάχη για την ζωή τους, διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ. Αναλυτική ενημέρωση απο τον ΕΟΔΥ.

Τα κρούσματα που ανακοινώθηκαν την Τρίτη είναι πολύ αυξημένα. Οι Αρχές ανησυχούν για τα εισαγόμενα κρούσματα και περιοχές όπως Τρίκαλα, Σάμος και Πιερία. Σε αυτά τα πεδία οι Αρχές παραμένουν σε αυξημένη επαγρύπνηση.

Σε γραπτή ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη ο ΕΟΔΥ για την πορεία της πανδημίας κορονοϊού στην Ελλάδα, αναφέρονται τα εξής:

"Σήμερα ανακοινώνουμε 416 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων 55 συνδέονται με γνωστές συρροές και 59 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 18123, εκ των οποίων το 56.1% άνδρες.

2898 (16.0%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 7479 (41.3%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

79 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 ετών. 19 (24.1%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 88.6%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 207 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, έχουμε 5 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 388 θανάτους συνολικά στη χώρα. 143 (36.9%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 78 έτη και το 96.6% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω".

Δείτε εδώ τον "χαρτη" με την κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα.

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

Ελεγχοι στο κέντρο της Αθήνας

Κλιμάκια του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας έχουν πραγματοποιήσει περισσότερους από 2.600 ελέγχους τις τελευταίες 5 ημέρες σε πλατείες του κέντρου της Αθήνας. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στις πλατείες Βάθη, Κυψέλης, Αμερικής και Κουμουνδούρου.

Πρόσβαση στην εξέταση είχαν όλοι οι πολίτες αδιακρίτως και η εξέταση ήταν δωρεάν.

Έχουν ανευρεθεί συνολικά 61 θετικοί πολίτες στον ιό, εκ των οποίων οι 34 είναι αλλοδαποί.

"Η δράση αυτή θα συνεχιστεί σε περιοχές της Αθήνας με μεγάλη κινητικότητα του ιού SARS-CoV-2. Το επιχειρησιακό σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID-19, περιλαμβάνει εντατικοποίηση των ελέγχων στο κέντρο της Αθήνας, καθώς σύμφωνα με τα επιδημιολογικά στοιχεία εκεί παρουσιάζεται σημαντικός επιπολασμός της νόσου", αναφέρουν πηγές του ΕΟΔΥ.