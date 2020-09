Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα 416 κρούσματα της Τρίτης - “Συναγερμός” για την Αττική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κατανομή ανά περιφερειακή ενότητα της χώρας. Πόσα κρούσματα εντοπίστηκαν στις πύλες εισόδου.

Ακόμη 5 θάνατοι και 416 νέα κρούσματα κορονοϊού ανακοινώθηκαν την Τρίτη από τον ΕΟΔΥ

Απο αυτά τα 61 είναι εισαγόμενα κρούσματα, εκ των οποίων 59 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας και 2 αφορούν πολίτες που μετέβησαν αυτοβούλως για έλεγχο

Από τα 355 εγχώρια κρούσματα, τα 55 συνδέονται με γνωστές συρροές, ενώ 10 συνδέονται με δράση τυχαίας δειγματοληψίας του ΕΟΔΥ στο κέντρο της Αθήνας. Αναλυτικά:

240 κρούσματα στην Περιφέρεια Αττικής, εκ των οποίων 19 συνδέονται με γνωστές συρροές, ενώ 12 αναφέρουν πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας

18 κρούσματα στην Π.Ε. Σάμου, εκ των οποίων 16 συνδέονται με γνωστές συρροές

12 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης , εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή

8 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων, εκ των οποίων 5 συνδέονται με γνωστές συρροές

7 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστή συρροή

7 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστή συρροή

5 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή

5 κρούσματα στην Π.Ε Πιερίας, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστή συρροή

4 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης

4 κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας

4 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας

3 κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή

3 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας

3 κρούσματα στην Π.Ε. Ζακύνθου, όλα συνδεόμενα με γνωστή συρροή

3 κρούσματα στην Π.Ε. Εύβοιας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Χαλκιδικής

2 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου, συνδεόμενα με γνωστή συρροή

2 κρούσματα στην Π.Ε. Γρεβενών

2 κρούσματα στην Π.Ε. Βοιωτίας, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή

1 κρούσμα στην Π.Ε. Πρέβεζας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Μαγνησίας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Κορινθίας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Ηρακλείου

1 κρούσμα στην Π.Ε. Ηλείας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

Ακόμη, 12 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Όπως τονίζεται απο τον ΕΟΔΥ, "|παρακολουθούμε στενά τρείς πηγές κρουσμάτων:

εισαγόμενα (πάνω από 60 σήμερα). Δομές φιλοξενίας προσφύγων μεταναστών Περιοχές αυξημένης επιδημιολογικής επιβάρυνσης ανά την επικράτεια.