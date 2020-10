Life

Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο: Ένα εκατομμύριο ακόλουθοι στο Instagram μέσα σε λίγες ώρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παγκόσμιο ρεκόρ για τον 94χρονο Βρετανό ραδιοτηλεοπτικό παρουσιαστή.

Ο Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο κατέρριψε το ρεκόρ της Τζένιφερ Άνιστον, καθώς εντός λίγων ωρών απέκτησε ένα εκατομμύριο ακόλουθους στο Instagram.

Ο 94χρονος Βρετανός ραδιοτηλεοπτικός παρουσιαστής και παραγωγός, φυσιογνώστης και αφηγητής ντοκιμαντέρ, κατάφερε να έχει επταψήφιο αριθμό ακόλουθων μέσα σε τέσσερις ώρες και 44 λεπτά από την είσοδό του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη, σύμφωνα με το Guinness World Records.

Η Τζένιφερ Άνιστον έφτασε στο ίδιο ορόσημο σε πέντε ώρες και 16 λεπτά, όταν δημιούργησε λογαριασμό στο Instagram τον περασμένο Οκτώβριο.

Η πρώτη ανάρτηση του Ντέιβιντ Ατένμπορο ήταν ένα βίντεο που προειδοποιεί για τις περιβαλλοντικές καταστροφές.

«Εμφανίζομαι στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση τα τελευταία 60 χρόνια» ανέφερε. «Αλλά αυτή είναι η πρώτη μου φορά στο Instagram» διευκρίνισε.

«Κάνω αυτήν την κίνηση και εξερευνώ αυτόν τον νέο τρόπο επικοινωνίας για μένα γιατί, όπως όλοι γνωρίζουμε, ο κόσμος αντιμετωπίζει προβλήματα» είπε. «Οι ήπειροι φλέγονται. Οι παγετώνες λιώνουν. Οι κοραλλιογενείς ύφαλοι πεθαίνουν. Τα ψάρια εξαφανίζονται από τους ωκεανούς μας. Η λίστα συνεχίζεται. Η διάσωση του πλανήτη μας είναι τώρα μια πρόκληση επικοινωνίας» υπογράμμισε.

Ο Ντέιβιντ Ατένμπορο, ο οποίος έχει πλέον περισσότερους από 5 εκατομμύρια ακόλουθους, είπε ότι θα δημοσιεύσει περισσότερα βίντεο για τη διάσωση του πλανήτη τις επόμενες εβδομάδες

«Για τις επόμενες εβδομάδες καταγράφω μηνύματα για να εξηγήσω ποια είναι τα προβλήματα και πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε» συνέχισε. «Ελάτε μαζί μου. Ή όπως λέγαμε στις πρώτες μέρες του ραδιοφώνου: Μείνετε συντονισμένοι» είπε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που Ντέιβιντ Ατένμπορο καταρρίπτει Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες, κατέχει ήδη δύο, για τη μεγαλύτερης διάρκειας καριέρα ως τηλεοπτικός παρουσιαστής και τη μεγαλύτερη διάρκειας καριέρα ως τηλεοπτικός φυσιογνώστης. Το Planet Earth, ένα από τα πιο δημοφιλή πρότζεκτ του Ντέιβιντ Ατένμπορο κατέχει το ρεκόρ του τηλεοπτικού ντοκιμαντέρ με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση.