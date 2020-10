Πολιτισμός

Νέο ντοκιμαντέρ για τους Bee Gees

Είναι μια ιστορία για το πώς τρία αδέλφια με κορυφαία μουσικά χαρίσματα δημιούργησαν μουσική που άγγιξε το συλλογικό ασυνείδητο σε πέντε ηπείρους.

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τους Bee Gees με τίτλο “How Can You Mend A Broken Heart” αποκτήθηκε από το HBO και αναμένεται να κυκλοφορήσει ως το τέλος της χρονιάς.

Η ταινία για τους Bee Gees η οποία είχε οριστεί να κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Τελουράιντ 2020, θα προβληθεί στο HBO αυτόν τον χειμώνα και στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμο για streaming στο HBO Max.

Ο Φρανκ Μάρσαλ σκηνοθέτησε την ταινία, η οποία υπόσχεται “μια ενδόμυχη ματιά” στα τρία αδέλφια, τους Μπάρι, Μόρις και Ρόμπιν Γκιμπ, τα μέλη του θρυλικού ποπ συγκροτήματος της δεκαετίας του 1970.

“Όπως και σε πολλούς ανθρώπους, μου άρεσε πολύ η μουσική των Bee Gees”, δήλωσε ο Φρανκ Μάρσαλ στο Deadline. “Αλλά η ανακάλυψη των απίστευτων δημιουργικών ικανοτήτων τους και του θησαυρού της μουσικής, του χιούμορ και της αφοσίωσής τους ήταν ένα υπέροχο ταξίδι δύο ετών . Είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που είμαστε με το HBO και ήταν τιμή μου που εργάστηκα σε αυτό το πρότζεκτ”, πρόσθεσε.

Ο Τζόντι Γκέρσον, ο οποίος είναι εκτελεστικός παραγωγός της ταινίας και πρόεδρος / διευθύνων σύμβουλος της Universal Music Publishing Group, πρόσθεσε: “Είναι τιμή να αφηγούμαστε την ιστορία των Bee Gees – ως αδελφών, ως σούπερ σταρ και εμβληματικών τραγουδοποιών – και να ρίξουμε φως στην απίστευτη καριέρα τους και τον παγκόσμιο αντίκτυπο της μουσικής τους”.

Το ντοκιμαντέρ “How Can You Mend A Broken Heart” που φέρει τον τίτλο της πρώτης επιτυχίας του συγκροτήματος που έφθασε στο νούμερο 1 στο αμερικανικό chart, είναι συμπαραγωγή του Φρανκ Μάρσαλ με τους Νάιτζελ Σινκλέρ, Τζιν Έλφαντ Φέστα και Μαρκ Μονρόε. “Είναι μια ιστορία για το πώς τρία αδέλφια με κορυφαία μουσικά χαρίσματα δημιούργησαν μουσική που άγγιξε το συλλογικό ασυνείδητο σε πέντε ηπείρους για πέντε δεκαετίες”, δήλωσε ο Νάιτζελ Σινκλέρ.

“Είναι για τις αδερφικές σχέσεις και την οικογένεια, τη δημιουργικότητα, την ψυχαγωγία, τη χαρά και την τραγωδία. Όλοι αισθανόμαστε πολύ προνομιούχοι που συμμετέχουμε”, τόνισε.