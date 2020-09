Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: στο επίκεντρο η Αττική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο επίκουρος καθηγητής Υγιεινής και Eπιδημιολογίας για τα rapid test.

Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της επιδημίας του κορονοϊού, υπογράμμισε ο Γκίκας Μαγιορκίνης, κατά την ενημέρωση για την πορεία του covid-19 στην χώρα μας.

Ο επίκουρος καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ σημείωσε ότι το μεγαλύτερο επιδημιολογικό φορτίο παρατηρείται στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τον κ. Μαγιορκίνη ανησυχία προκαλεί και το γεγονός πως οι διασωληνωμένοι στη χώρα παρά τη μικρή κάμψη είναι ξανά πάνω από 70 και συγκεκριμένα 79.

Ανάμεσα στα μέτρα που προβλέπονται για τον Δήμο Αθηναίων είναι και η διεξαγωγή rapid test, δηλαδή γρήγορων τεστ, για τον κορονοϊό σε διάφορες γειτονιές της Πρωτεύουσας.

Τα rapid test, όπως εξήγησε ο κ. Μαγιορκίνης, ταυτίζονται πάντα όταν είναι θετικά με τις PCR ενώ στα αρνητικά υπάρχει ένα ποσοστό απόκλισης 5 με 8%. Γιαυτό, όπως υπογράμμισε, απαιτείται να γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό. Διευκρίνισε δε, πως στην ίδια γραμμή για την ευρεία διεξαγωγή rapid test βρίσκεται και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Αναφορικά με το κρουαζιερόπλοιο ανέφερε πως τα 12 τεστ είχαν οριακά θετικά αποτελέσματα και πως λόγω του ιστορικού υπερμετάδοσης σε κρουαζιερόπλοια ακολουθήθηκαν οι σχετικές διαδικασίες. Σημείωσε, πάντως, πως μετά τα επαναλαμβανόμενα αρνητικά τεστ δεν υπάρχει καμιά ανησυχία.