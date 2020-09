Κόσμος

Ανατροπή δεδομένων για το τραγικό ναυάγιο του Estonia με τους 852 νεκρούς

Το πλοίο βυθίστηκε εν μέσω καταιγίδας στις 28 Σεπτεμβρίου 1994 ανάμεσα στη Στοκχόλμη και το Ταλίν.

Οι ηγεσίες των σκανδιναβικών χωρών δεσμεύθηκαν να αξιολογήσουν τα νέα στοιχεία που προέκυψαν από νέο ντοκιμαντέρ που θέτει σε αμφισβήτηση τα στοιχεία της επίσημης έρευνας για το ναυάγιο του οχηματαγωγού Estonia το 1994, κατά το οποίο έχασαν την ζωή τους 852 άνθρωποι.

Οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ, πέντε επεισοδίων, που προβλήθηκε χθες, Δευτέρα, δηλώνουν ότι ανακάλυψαν μία οπή διαμέτρου τεσσάρων μέτρων στο κύτος του πλοίου, η οποία δεν είχε εντοπισθεί μέχρι σήμερα.

Το πλοίο βυθίστηκε εν μέσω καταιγίδας στις 28 Σεπτεμβρίου 1994 ανάμεσα στην Στοκχόλμη και το Ταλίν. Μόνο 137 από τους 989 επιβάτες και μέλη πληρώματος επέζησαν από την τραγωδία, που κόστισε την ζωή σε 501 σουηδούς και 285 εσθονούς πολίτες.

Οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ με τίτλο «Estonia: η ανακάλυψη που αλλάζει τα πάντα» ερεύνησαν το ναυάγιο με τηλεκατευθυνόμενο υποβρύχιο και ανακάλυψαν την οπή στο κύτος του πλοίου.

Διεθνής έρευνα είχε αποδώσει το 1997 σε ελαττωματική λειτουργία του συστήματος κλειδώματος του καταπέλτη του πλοίου, από την οποία εισχώρησε το νερό στον χώρο του γκαράζ, προκαλώντας την μεγαλύτερη ναυτική καταστροφή από το ναυάγιο του Τιτανικού.

Ωστόσο, επιζήσαντες και συγγενείς των θυμάτων αγωνίζονται εδώ και περισσότερα από είκοσι χρόνια για μία περισσότερο ενδελεχή έρευνα.

Ειδικοί δήλωσαν στους δημιουργούς του ντοκιμαντέρ ότι μόνο ένα ισχυρό σοκ προερχόμενο από το εξωτερικό του πλοίου θα μπορούσε να προκαλέσει οπή τεσσάρων μέτρων, εγείροντας πλήθος ερωτημάτων σχετικά με αυτό που πραγματικά συνέβη εκείνη την νύχτα.

«Πιστεύω ότι η αλήθεια είναι τελείως διαφορετική από αυτό που έχει ειπωθεί μέχρι σήμερα», δήλωσε στο ντοκιμαντέρ ο Καρλ Ερικ Ράινταμ, ένας από τους επιζήσαντες.

Πολλοί από τους επιζήσαντες δηλώνουν ότι άκουσαν μία ισχυρή έκρηξη, ενώ ο Ράινταμ έχει δηλώσει ότι είδε ένα μεγάλο λευκό αντικείμενο μέσα στο νερό, δίπλα στο οχηματαγωγό. Το στοιχείο αυτό δεν είχε ληφθεί υπ΄όψιν στο παρελθόν, σύμφωνα με τους ειδικούς που ρωτήθηκαν.

Μέχρι σήμερα, οι εμπλεκόμενες χώρες είχαν εμφανισθεί εξαιρετικά απρόθυμες για την επανεξέταση των αιτίων της καταστροφής.

Οι σουηδικές αρχές ήταν αντίθετες με την ανέλκυση του πλοίου, το οποίο βρίσκεται σε βάθος 85 μέτρων, και έχουν απαγορεύσει οποιαδήποτε εξερεύνηση του κύτους.

Κατά συνέπεια, ο δημιουργός του ντοκιμαντέρ, ο συγγραφές και δημοσιογράφος Χένρικ Εβερσον και ένα μέλος του πληρώματος συνελήφθησαν μετά την εξερεύνηση του τόπου του ναυαγίου και επαπειλούνται με ποινή φυλάκισης δύο ετών στην Σουηδία για παραβίαση του ταφικού χαρακτήρα του τόπου του ναυαγίου, όπου έχουν παραμείνει παγιδευμένα τα λείψανα εκαντοντάδων θυμάτων.

Ομως ο Χένρικ Εβερσον δήλωσε πως επιμένει ότι είναι «απολύτως αναγκαία και σημαντική από δημοσιογραφικής απόψεως» η αποστολή κάμερας στο ναυάγιο.

Πλήθος θεωριών για τα αίτια του ναυαγίου κυκλοφορούν εδώ και χρόνια, από την πιθανότητα έκρηξης εντός του πλοίου μέχρι την σύγκρουση με άγνωστης ταυτότητας υποβρύχιο.

Οι θεωρίες συνωμοσίας που στο μεταξύ αναπτύχθηκαν στηρίζονται στους δυνατούς κρότους που πολλοί από τους επιζήσαντες άκουσαν μισή ή μία ώρα πριν από την βύθιση του πλοίου και στο γεγονός ότι το πλοίο βυθίστηκε τόσο γρήγορα, μέσα σε μισή ώρα, καθώς οι ειδικοί επισήμαναν ότι ένα τέτοιο πλοίο θα έπρεπε να παραμείνει στην επιφάνεια ακόμη και αναποδογυρισμένο.

Τα επόμενα χρόνια οι εκπρόσωποι των οικογενειών των θυμάτων ζητούσαν με επιμονή την διεξαγωγή νέας έρευνας για τα αίτια του ναυαγίου. Μέχρι σήμερα οι κυβερνήσεις της Εσθονίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας είχαν αγνοήσει τα αιτήματα αυτά, προκαλώντας την διατύπωση κατηγοριών για αδιαφάνεια. Το 1995, με σύμβαση ανάμεσα στην Σουηδία, την Φινλανδία, την Εσθονία, την Λετονία, την Πολωνία, την Δανία, την Ρωσία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ο τόπος του ναυαγίου κηρύχθηκε ιερός, γεγονός που συνοδεύθηκε από την απαγόρευση προσέγγισης για κάθε πολίτη των χωρών αυτών.

Μετά τις αποκαλύψεις του νέου ντοκιμαντέρ ωστόσο, οι κυβερνήσεις της Εσθονίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας άλλαξαν στάση, Την περασμένη εβδομάδα, ο πρωθυπουργός της Εσθονίας Γιούρι Ράτας και ο υπουργός Εξωτερικών Ούρμας Ράινσαλου επισκέφθηκαν το Ελσίνκι και την Στοκχόλμη για να συζητήσουν το ζήτημα με τους ομολόγους τους.