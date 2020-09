Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Χαρδαλιάς: αναλυτικά στοιχεία για κρούσματα και ελέγχους

Νέα μέτρα για τον δήμο Αθηναίων, αλλά και τον δήμο Ευρώτα. Τι είπε για τα σχολεία.

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και διαχείρισης κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας, τόνισε ότι όλος ο πλανήτης αλλά ειδικότερα η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα δεύτερο κύμα της πανδημίας και συμπλήρωσε πως μέχρι να βρεθεί το εμβόλιο και η θεραπεία θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με το κορονοϊό.

Όπως είπε ο κ. Χαραδαλιάς, από τον Φεβρουάριο όταν καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα στη χώρα μας, έχουν βεβαιωθεί συνολικά 17.444 κρούσματα, εκ των οποίων τα 5.379 είναι ενεργά. Από την 1η Ιουλίου, όταν ξεκίνησαν συστηματικοί έλεγχοι στις πύλες εισόδου της χώρας, έχουν καταγραφεί εκεί 1.405 κρούσματα.

Σε ότι αφορά τα σχολεία, μέχρι τώρα έχουν κλείσει λόγω κρουσμάτων 10 σχολικές μονάδες και έχουν κλείσει 113 τμήματα σε σχολεία με την πλειοψηφία αυτών να βρίσκονται στην Αττική.

Στο κέντρο της Αθήνας συνεχίζει να καταγράφεται η πλειοψηφία των κρουσμάτων και για το λόγο αυτό, σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων, αποφασίστηκε η λήψη επιπρόσθετων μέτρων, όπως για παράδειγμα η αξιοποίηση νέων ξενοδοχείων καραντίνας και η μετατροπή των 8 λεσχών φιλίας του δήμου σε κέντρα διενέργειας διαγνωστικών τεστ.

Σε ότι αφορά τον δήμο Ευρώτα όπου υπάρχει έξαρση κρουσμάτων, έγιναν εκατοντάδες τεστ σε εργάτες γης και βρέθηκαν 39 θετικά. Αποφασίστηκε να γίνουν τεστ σε όλους τους αλλοδαπούς εργάτες γης και στις επαφές τους, ενώ θα ισχύσουν μια σειρά μέτρων για όλους τους κατοίκους του δήμου Ευρώτα.

Τέλος ο κ. Χαρδαλιάς επεσήμανε, πως το ζητούμενο δεν είναι να ληφθούν νένα μέτρα, αλλά να τηρούνται τα ήδη υπάρχοντα.